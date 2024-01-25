НАТО недооцінює військову машину росії – Естонія

Командувач Сил оборони Естонії Мартін Херем заявив, що нові розвіддані про спроможність росії виробляти боєприпаси і набирати людей в армію схиляє союзників НАТО до переоцінки і низки попереджень про необхідність підготовки до довготривалого конфлікту.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

"Попередні прогнози про те, що російські війська досягнуть межі своїх ресурсів, не справдилися, - сказав Херем.

За його словами, багато хто думав, що вони не можуть вийти за рамки цього – сьогодні факти говорять нам про інше.

"Вони можуть виробляти ще більше – в рази більше – боєприпасів", – додав він.

Командувач Сил оборони Естонії вважає, що росія здатна виробляти кілька мільйонів артилерійських снарядів на рік, що значно випереджає європейські зусилля.

Також російська армія може набирати сотні тисяч нових солдатів, додав естонський командувач.