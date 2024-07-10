НАТО передасть Україні п'ять систем ППО. Зеленський вказав на важливий нюанс

Потрібно ухвалити серйозні кроки щодо ППО різних типів, зазначив президент України.

НАТО готове надати Україні додаткові засоби протиповітряної оборони для захисту від російських атак. Про це йдеться у спільній заяві президента США Джо Байдена, прем'єр-міністра Нідерландів Діка Схоофа, канцлера Німеччини Олафа Шольца, прем'єр-міністра Італії Джорджії Мелоні, президента Румунії Клауса Йоганніса і президента України Володимира Зеленського, опублікованій на сайті Білого дому. "Сьогодні ми оголошуємо, що колективно надаємо Україні додаткові стратегічні системи ППО, включно з батареями Patriot, переданими США, Німеччиною та Румунією, компонентами Patriot від Нідерландів та інших партнерів, і додатковою системою SAMP-T від Італії. Ці п'ять стратегічних систем ППО допоможуть захистити українські міста, цивільне населення і солдатів", - йдеться в заяві. Зазначається, що союзники працюють над тим, щоб цього року оголосити про постачання Україні додаткових стратегічних систем ППО. Також найближчими місяцями США і партнери мають намір надати Україні десятки тактичних систем, включно з NASAMS, HAWKs, IRIS T-SLM, IRIS T-SLS і системи Gepard.

Український президент Володимир Зеленський вже відреагував на це рішення - зазначив, що озброєння допоможе нашій країні, однак його ніколи не буває достатньо.

російські загарбники використовують різну нову зброю, тому також треба рухатися вперед, ухвалити серйозні кроки щодо ППО різних типів, сказав очільник держави, відповідаючи на запитання в Інституті Рональда Рейгана.

"Дякуємо за це рішення щодо додаткових систем Patriot. Вони, звісно, допоможуть. Цього недостатньо, ніколи не достатньо", - заявив президент, нагадавши про останній кривавий ракетний удар по Києву 8 липня, "який, здається, був добре захищений".