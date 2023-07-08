НАТО перекидає війська і техніку до Литви, де відбудеться вільнюський саміт

Для охорони саміту 16 союзників по НАТО відправили близько тисячі військових.

Країни НАТО перекидають техніку та військових до Литви, де 11—12 липня проходитиме вільнюський саміт Альянсу.

Про це пише Reuters.

Для охорони саміту 16 союзників по НАТО відправили близько тисячі військових. Вільнюс розташований за 32 км від білорусі та за 151 км — від росії, тому додатково посилять кордон.

Німеччина розгорнула в Литві 12 установок ППО Patriot. Частину розгорнули у Вільнюсі.

Іспанія привезла систему NASAMS. Франція надсилає самохідні гаубиці Caesar. Фінляндія і Данія — літаки, а Польща й Німеччина на додачу — вертолітні сили спецоперацій. Інші країни надсилають підрозділи для боротьби з потенційними хімічними, біологічними, радіологічними та ядерними атаками.