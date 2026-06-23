НАТО підняло F-35 для супроводу російських ядерних бомбардувальників – Newsweek

Країни НАТО часто піднімають літаки в повітря, коли російські літаки пролітають поблизу повітряного простору альянсу.

У понеділок, 22 червня, два винищувачі НАТО F-35 супроводжували російські надзвукові стратегічні бомбардувальники Ту-160, здатні нести ядерну зброю. москва заявила, що це плановий навчальний політ у арктичному регіоні.

Про це пише Newsweek.

Країни НАТО часто піднімають літаки в повітря, коли російські літаки пролітають поблизу повітряного простору альянсу.

Проте бомбардувальники, здатні нести ядерну зброю, які пролітають поблизу території НАТО, зазвичай розглядаються як тактика залякування. Особливо це стосується Арктики, де НАТО стурбоване зростанням присутності росії та Китаю.

Міністерство оборони росії заявило, що кілька її надзвукових бомбардувальників Ту-160 здійснили навчальний політ над Баренцевим та Норвезьким морями в понеділок.

За словами москви, під час 16-годинного польоту через міжнародний повітряний простір російські винищувачі МіГ-31 супроводжували стратегічні бомбардувальники.

"На певних етапах маршруту стратегічні бомбардувальники супроводжувалися винищувачами з іноземних країн", – повідомив російський уряд, не уточнюючи деталей.

Високопоставлений військовий чиновник НАТО повідомив Newsweek, що на інцидент відреагували два норвезькі винищувачі F-35.

На відеозаписах, опублікованих російською владою, видно щонайменше один F-35 поруч із російським літаком.

Норвегія, член НАТО, має понад 50 винищувачів F-35, кілька з яких базуються на авіабазі Евенес на півночі країни, з видом на Норвезьке та Баренцеве моря.

У Норвегії діє так званий режим «швидкого реагування», це означає, що завжди є пара F-35, готових злетіти в будь-який момент, якщо вони виявлять незнайомий літак.

Норвезькі військові стверджують, що зазвичай виконують близько 40 місій швидкого реагування та бойової готовності щороку від імені НАТО, а два винищувачі F-35 готові піднятися в повітря протягом 15 хвилин.