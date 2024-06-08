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ПОЛІТИКА

НАТО підтримує удари України по росії західною зброєю без обмеження дальності

08 червня 2024, 17:56
НАТО підтримує удари України по росії західною зброєю без обмеження дальності
Низка країн дозволили Україні використовувати надану зброю для ударів по території росії.

Україні необхідно дати право завдавати ударів по території Росії західною зброєю без обмеження дальності. Це допоможе ефективно обороняти себе.

Про це заявив голова військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер в інтерв'ю The Washington Post.

Бауер підтримав дозвіл на удари західною зброєю по росії від низки країн. Свою думку він пояснив військовою логікою.

"Право збройних конфліктів не містить жодних обмежень щодо дальності. Тож із військового погляду, знову ж таки, якщо ціль розташована вглибині росії, то потрібно завдати удару по цій цілі. Наприклад, літаках, які злітають з аеродрому в глибині росії", - розповів він.

За його словами, збільшення далекобійності зброї в Україні ускладнило тилове забезпечення російських сил.

"І якщо ви відтісните росіян вглиб росії, це ускладнить для них боротьбу", - зауважив він.

Він також звернув увагу на те, що Захід повинен не допустити шантажу зі сторони російського диктатора владіміра путіна.

"Тому ми повинні бути обережними, щоб не переходити знову і знову до цієї ідеї, що все є червоною лінією, що все є ескалацією. путін брехав практично про все", – вважає він.

Наприкінці травня стало відомо, що низка країн дозволили Україні використовувати надану зброю для ударів по території росії. Однак зброю дозволено було використовувати лише у прикордонних регіонах росії.

 

 

НАТОвійна в Україніудари по рф

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