НАТО планує створити нову посаду спеціального посланника в Україні

Одні посадовці називають це розширенням пакета допомоги Україні, інші мають протилежну думку.

У НАТО думають над призначенням нового постійного представника в Україні, який перебуватиме в Києві.

Про це пише Foreign Policy з посиланням на західних чиновників та помічників конгресменів США, знайомих з питанням.

Вказано, що таким чином Альянс прагне посилити свої довгострокові зобов’язання перед Україною на тлі російсько-української війни.

Якщо цей план схвалять, то його представлять вже на саміті у Вашингтоні. Він передбачає створення нової посади "старшого цивільного представника" НАТО в Україні. Це буде така ж посада, яку Альянс свого часу створив в Афганістані під час майже 20-річної присутності там. Новий представник координуватиме підтримку України з боку НАТО, в тому числі потоки військової допомоги Києву від різних західних країн. За даними видання, ця посада також стане політичним сигналом як для України, так і для рф про прихильність до боротьби Києва.

Деякі західні чиновники вітають створення такої посади як частини більшого пакета підтримки України з боку Альянсу. Останній також планують представити на липневому саміті НАТО у Вашингтоні. Вказано, що в рамках цієї підтримки Альянс планує взяти на себе більш активну роль у координації західної підтримки України.

"Ми шукаємо способи інституціоналізувати частину двосторонньої підтримки, яка надходить в Україну, і передати її НАТО, щоб забезпечити більшу узгодженість цієї допомоги і гарантувати адекватний розподіл навантаження по всьому Альянсу в нашій колективній підтримці України", – заявила журналістам посол США при НАТО Джуліанна Сміт.

Проте інші офіційні особи в Альянсі у приватних розмовах розглядають роль представника як частину урізаного пакета допомоги, який не відповідає головній меті Києва – формальному приєднанню до НАТО.

"Це частина втішного призу, який ми всі намагаємося створити… Це ще один приклад того, що ми робимо замість того, чого насправді хоче від нас Україна", – сказав на умовах анонімності один з чиновників НАТО.

На прохання прокоментувати ситуацію високопоставлений представник Державного департаменту США, також на умовах анонімності сказав: "На даний момент ми можемо підтвердити, що ми робимо те, чого хоче Україна. Ми також можемо підтвердити, що низка домовленостей щодо України все ще обговорюється, але було б передчасно прогнозувати будь-який з можливих варіантів, поки тривають дискусії".

Нагадаємо, НАТО планує запропонувати Україні пакет безпекової допомоги під час ювілейного саміту Альянсу влітку цього року у Вашингтоні. Очікується, що він не задовольнить давнє прохання України про членство в НАТО на тлі російського вторгнення.