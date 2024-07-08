Для повної реалізації нових планів НАТО щодо захисту від нападу рф знадобиться від 35 до 50 додаткових бригад.

Одне з джерел агентства на умовах анонімності відмовилося надати будь-які подробиці про плани, які є секретними, але зазначило, що бригада складається із 3-7 тисяч військовослужбовців, тому створення ще 35-50 таких підрозділів стане серйозною проблемою.

Ще однією ознакою масштабу проблеми, з якою стикнулося НАТО у зв'язку з необхідністю серйозніше поставитися до загрози російського нападу після вторгнення в Україну в 2022 році, стала заява у сфері безпеки про те, що одній тільки Німеччині доведеться збільшити свої можливості протиповітряної. оборони вчетверо.

Минулого року на саміті у Вільнюсі лідери НАТО узгодили перші за більш ніж три десятиліття великі плани оборони альянсу, і з того часу офіційні особи працюють над втіленням цих документів у конкретні військові вимоги.

Очікується, що лідери НАТО отримають оновлену інформацію про плани у Вашингтоні на саміті вже цього тижня. Зустріч присвятять 75-м роковинам трансатлантичного альянсу безпеки.

На прохання прокоментувати ситуацію представник НАТО заявив, що військові планувальники альянсу визначили "докладні вимоги до військ та озброєння, необхідних для захисту альянсу".

"Повітряна і протиракетна оборона, далекобійна зброя, логістика, а також великі наземні маневрені формування входять до наших головних пріоритетів. НАТО, ймовірно, поставить більш високі цілі за можливостями для союзників, оскільки ми розвиваємо сили, які можуть реалізувати наші плани і протистояти загрозам, з якими ми зіштовхуємось. Ми впевнені, що наше стримування є і буде сильним", - сказав чиновник.

Міністерство оборони у Берліні коментувати майбутні плани НАТО відмовилося, оскільки вони засекречені. Там заявили, що всі союзники покликані координувати з НАТО вимоги до можливостей, і що ці зусилля продовжуватимуться до наступного року.

Звідки союзники НАТО можуть взяти додатковий персонал для 35-50 бригад, наразі невідомо. Війська можуть бути переведені з інших частин збройних сил, або бути набрані додаткові солдати, чи може члени НАТО можуть вибрати поєднання обох підходів.