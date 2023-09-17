НАТО планує збільшити виробництво боєприпасів

Альянс наполягає на збільшенні оборонного виробництва, яке має покрити як інтереси країн НАТО, так і запит на допомогу від України.

Голова військового комітету НАТО голландський адмірал Роб Бауер закликав збільшити приватні інвестиції в оборонні компанії країн Альянсу, які виробляють боєприпаси.

Про це повідомляє Голос Америки.

"Ціни на військову техніку та боєприпаси зростають. Наразі ми платимо все більше і більше за ту саму кількість озброєнь. Це означає, що ми не можемо бути впевнені в тому, що збільшення видатків на оборону справді призведе до підвищення рівня безпеки", - сказав Бауер.

Тому НАТО наполягає на збільшенні оборонного виробництва, яке має покрити як інтереси країн Альянсу, так і запит на допомогу від України, так як Київ витрачає щодня в середньому 10 тисяч снарядів.

Бауер закликав до збільшення приватних інвестицій в оборонний сектор для нарощування виробничих потужностей та закликав пенсійні фонди та банки перестати називати інвестиції в оборонний сектор неетичними.

"Довгострокова стабільність має превалювати над короткостроковими прибутками. Як ми бачимо на прикладі України, війна - це подія, яка торкається всього суспільства", - заявив адмірал.

Крім цього, він закликав керівників військових підприємств прискорити нарощування виробничих потужностей.