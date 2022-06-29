ПОЛІТИКА НОВИНИЛідери НАТО на саміті 29 червня в Мадриді затвердили нову стратегічну концепцію, в якій викладено пріоритети, основні завдання та підходи Альянсу на наступне десятиліття.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
НАТО погодило нову стратегічну концепцію
росію визначили як "найсерйознішу і пряму загрозу"
Фото: zn.ua
У документі росія визначається як "найсерйозніша і пряма загроза" безпеці союзників, а також миру та стабільності в євроатлантичному регіоні.
У концепції пояснюють, що росія прагне встановити сфери впливу і прямий контроль шляхом примусу, підривної діяльності, агресії та анексії. Вона використовує звичайні, кібер- та гібридні засоби проти НАТО і його партнерів.
"Збройне нарощування москви, зокрема в Балтійському, Чорноморському та Середземноморському регіонах, а також військова інтеграція з Білоруссю, кинули виклик нашій безпеці та інтересам", - йдеться в документі.
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29 06 2022 15:41 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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