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НАТО погодило нову стратегічну концепцію

росію визначили як "найсерйознішу і пряму загрозу"
Лідери НАТО на саміті 29 червня в Мадриді затвердили нову стратегічну концепцію, в якій викладено пріоритети, основні завдання та підходи Альянсу на наступне десятиліття.
НАТО погодило нову стратегічну концепцію Фото: zn.ua

У документі росія визначається як "найсерйозніша і пряма загроза" безпеці союзників, а також миру та стабільності в євроатлантичному регіоні.

У концепції пояснюють, що росія прагне встановити сфери впливу і прямий контроль шляхом примусу, підривної діяльності, агресії та анексії. Вона використовує звичайні, кібер- та гібридні засоби проти НАТО і його партнерів.

"Збройне нарощування москви, зокрема в Балтійському, Чорноморському та Середземноморському регіонах, а також військова інтеграція з Білоруссю, кинули виклик нашій безпеці та інтересам", - йдеться в документі.

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29 06 2022 15:41
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