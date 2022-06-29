НАТО погодило нову стратегічну концепцію

Лідери НАТО на саміті 29 червня в Мадриді затвердили нову стратегічну концепцію, в якій викладено пріоритети, основні завдання та підходи Альянсу на наступне десятиліття.

У документі росія визначається як "найсерйозніша і пряма загроза" безпеці союзників, а також миру та стабільності в євроатлантичному регіоні.

У концепції пояснюють, що росія прагне встановити сфери впливу і прямий контроль шляхом примусу, підривної діяльності, агресії та анексії. Вона використовує звичайні, кібер- та гібридні засоби проти НАТО і його партнерів.

"Збройне нарощування москви, зокрема в Балтійському, Чорноморському та Середземноморському регіонах, а також військова інтеграція з Білоруссю, кинули виклик нашій безпеці та інтересам", - йдеться в документі.