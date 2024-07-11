НАТО пообіцяло допомогу Україні на €40 млрд

Безпекові обіцянки були зафіксовані у підсумковій Декларації Вашингтонського саміту.

Країни-учасниці НАТО мають намір надати Україні протягом наступного року базове фінансування у розмірі щонайменше 40 мільярдів євро та забезпечити стійкий рівень допомоги з питань безпеки. Про це вони заявили на саміті Північно-Атлантичного альянсу, що відбувся 9 та 10 липня у Вашингтоні, США.

Про довгострокову безпекову допомогу Україні йдеться в окремому додатку до Декларації Вашингтонського саміту, опублікованої за підсумками зустрічі.

Там визначено напрямки, за якими країни НАТО надаватимуть допомогу Україні. Йдеться, зокрема, про закупівля військової техніки, різноманітну матеріальну допомогу, витрати на військову підготовку, інвестиції та підтримка оборонної інфраструктури та оборонно-промислового комплексу України.

Уся підтримка України з боку Альянсу відповідно до вищезазначених критеріїв буде врахована, незалежно від того, надається вона через НАТО, двосторонніми, багатосторонніми чи будь-якими іншими засобами.

Окрім військової підтримки, передбаченої у Декларації, члени Альянсу мають намір продовжувати надавати Україні політичну, економічну, фінансову та гуманітарну підтримку.