Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

НАТО посилює оборонну політику та готується до відповідних ударі

25 листопада 2024, 20:18
НАТО посилює оборонну політику та готується до відповідних ударі
Країнам НАТО необхідно знищувати системи озброєнь, які використовуються для удару по країнам Альянсу.

Північноатлантичний альянс вчинить розумно, якщо у разі нападу росії завдасть ударів по її пускових установках. Але країни НАТО не атакуватимуть першими.

Про це повідомляє голова Військового комітету НАТО адмірала Роба Бауера під час дискусії в European Policy Centre.

Він зазначив, що країнам НАТО необхідно інвестувати більше у протиповітряну оборону, а також далекобійні можливості на тлі загрози з боку росії. За словами Бауера, він дуже радий, що в НАТО порушили питання далекобійності.

"Я маю на увазі, що раніше ідея полягала в тому, що ми - оборонний альянс, тому ми сидітимемо і чекатимемо, поки на нас не нападуть. І тоді, коли на нас нападуть, ми зможемо збити "стріли" (мова про ракети - ред.), які прилетять до нас. Але більш розумно не тільки це робити, а й атакувати "стрільця", яка знаходиться в росії, якщо росія нападе на нас", - пояснив генерал.

Він наголосив, що країнам НАТО необхідно знищувати системи озброєнь, які використовуються для удару по країнам Альянсу.

"І, звичайно, оскільки ми є оборонним союзом, нам доведеться взяти на себе перший удар", - уточнив він.

Нагадаємо, російські дрони-камікадзе та ракети, якими агресор атакує українську територію, вже залітали у повітряний простір країн НАТО.

Також нещодавно російський диктатор владімір путін пригрозив, що росія може атакувати американські, британські та французькі військові об'єкти. Це сталося після того, як США, Британія та Франція дозволили Україні бити по території рф переданими ракетами.

НАТОвійна в Україні

Останні матеріали

Політика
"Досить брехати. Перемоги не видно". росіяни вже починають говорити, що програли війну – С. Фредерік Старр
Переклад iPress – 25 листопада 2024, 16:41
Про катастрофічну для росіян контратаку в Курській області. Та про провал українського фронту біля Великої Новосілки – Дональд Гілл
Політика
Про катастрофічну для росіян контратаку в Курській області. Та про провал українського фронту біля Великої Новосілки – Дональд Гілл
Переклад iPress – 25 листопада 2024, 12:25
Україні дозволили обмежено бити по росії західною зброєю. Тим часом спільники путіна лякають всіх ядерною війною – Філліпс О'Брайен
Політика
Україні дозволили обмежено бити по росії західною зброєю. Тим часом спільники путіна лякають всіх ядерною війною – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 24 листопада 2024, 22:29
Полювання на
Хліб та Видовища
Полювання на "Червоний Жовтень". Вплив військової фантастики на майбутні війни – Мік Раян
Переклад iPress – 22 листопада 2024, 15:25
Про
Політика
Про "провокацію" та "ескалацію". путін розчарований – Том Купер
Переклад iPress – 22 листопада 2024, 12:20
Дозвіл на використання ATACMS на території росії. Як його використати якомога ефективніше – Джек Вотлінг
Політика
Дозвіл на використання ATACMS на території росії. Як його використати якомога ефективніше – Джек Вотлінг
Переклад iPress – 22 листопада 2024, 11:56
Політика
"Біла гарячка" путіна і удар балістичною ракетою по Дніпру. Відповідь за знищення лояльних путіну командирів? – Том Купер
Переклад iPress – 21 листопада 2024, 23:56
Скандинавські країни переглядають свої антикризові поради. Причина – російська агресія в Україні – New York Times
Політика
Скандинавські країни переглядають свої антикризові поради. Причина – російська агресія в Україні – New York Times
Переклад iPress – 21 листопада 2024, 12:44
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється