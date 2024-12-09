НАТО посилює захист від загроз з росії та Китаю – WSJ

Диверсії, кібер- та енергетична безпека — пріоритети нового лідера Альянсу Марка Рютте.

Саботаж, хакерство і терористичні атаки в США і Європі зростають, кажуть західні чиновники з питань безпеки. Політики й спецслужби звинувачують росію, Китай, Іран та інших супротивників Заходу в більшості інцидентів, але встановити вину часто буває складно. А реагувати на ці загрози ще складніше.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте і національні лідери країн-членів Організації Північноатлантичного договору заявляють, що вони повинні посилити співпрацю і підготувати плани реагування до того, як ці атаки досягнуть рівня, який може призвести до військових дій.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Росія становить найбільш безпосередню загрозу, кажуть Рютте та інші офіційні особи союзників, тому що вона використовує так звані гібридні атаки у відповідь на підтримку Заходом опору України вторгненню Путіна.

"росія дійсно нарощує темпи. НАТО має забезпечити стримування і гарантувати, що росіяни не намагатимуться зробити щось дуже ризиковане", — сказав Рютте в інтерв'ю.

Він сказав, що НАТО і його члени реагують на це розширенням обміну розвідданими, проведенням більшої кількості навчань, посиленням кіберзахисту і зміцненням захисту критичної інфраструктури. Альянс зараз розробляє план реагування на гібридні атаки, який планує ухвалити на своєму щорічному засіданні влітку наступного року в Гаазі.

У травні НАТО запустило Морський центр безпеки критично важливої підводної інфраструктури, який базується поблизу Лондона на базі існуючого Військово-морського командування Альянсу. У липні члени Альянсу домовились про створення нового Центру кіберзахисту для боротьби з дедалі складнішими загрозами. Центр, який базуватиметься у військовій штаб-квартирі НАТО в Бельгії, об'єднає військових, цивільних і промислових експертів.

Використання москвою гібридної тактики, яку вона відточувала протягом десятиліть з часів холодної війни, ймовірно, ще більше зросте в найближчі роки, частково через те, що її звичайна війна в Україні останнім часом коштує дуже дорого, вважає Сет Джонс, політолог і експерт з питань оборони Центру стратегічних і міжнародних досліджень.