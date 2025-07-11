НАТО потрібно більше ракет великої дальності для стримування рф – генерал армії США

Очікується, що питання розгортання таких систем обговорять наступного понеділка під час зустрічі міністра оборони США Піта Гегсета та міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса.

НАТО має посилити арсенал ракет великої дальності, щоб ефективно стримувати можливу агресію росії проти Європи.

Про це заявив генерал-майор армії США Джон Рафферті, передає Reuters.

За його словами, війна рф проти України показала, що далекобійна зброя є ключовою для знищення командних пунктів, транспортних вузлів і пускових установок у глибокому тилу.

"російська армія сьогодні більша, ніж була на початку вторгнення в Україну. Ми знаємо, що росія продовжить інвестувати у далекобійні ракети, керовані боєприпаси та сучасну ППО. Тому зміцнення потенціалу Альянсу — критично важливе", - наголосив генерал.