НАТО потрібно до двох років, щоб озброїти Україну – міністр оборони Швеції

Країнам НАТО потрібно від року до двох років, аби досягти бажаного потенціалу щодо постачання України великою кількістю зброї.

Про це заявив міністр оборони Швеції Пол Йонсон, повідомляє Bloomberg.

"росія стала на ноги швидше за євроатлантичну спільноту", - сказав Йонсон.

Він закликав західних партнерів подвоїти обсяг закупівель.

Міністр заявив, що метою є досягти перемоги України у війні з рф.

"Я очікую, що ми надолужимо втрачене, але думаю, що мине рік чи два, перш ніж ми побачимо повний ефект", - сказав Пол Йонсон.

Швеція вже подвоїла військові витрати з 2020 року і планує до 2030 року направити на оборону 2,6% валового внутрішнього продукту. У короткостроковій перспективі цього може бути недостатньо, щоб протистояти супротивникові, який переводить її економіку на військову основу.

Крім того, Швеція надала Україні танки, бойові машини, артилерійські системи, боєприпаси та інше обладнання, яке потрібно замінити.

Разом з тим, країна прагне задовольнити амбіції, які включають збільшення кількості військових кораблів та підводних човнів у розпорядженні ВМС Швеції, а також значне посилення можливостей відбиття повітряних атак.

Нещодавно ми писали, що Швеція готує наступний пакет оборонної допомоги Україні.