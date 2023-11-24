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НАТО пропонує спростити переміщення військ у Європі – Reuters

24 листопада 2023, 09:51
НАТО пропонує спростити переміщення військ у Європі – Reuters
Джерело: ua.news
Ця проблема може спричинити серйозні затримки, якщо почнеться конфлікт із росією.

НАТО попереджає своїх членів, що занадто велика бюрократична тяганина заважає переміщенню військ у Європі. Ця проблема може спричинити серйозні затримки, якщо почнеться конфлікт із росією.

Про це повідомляє Reuters.

У нас закінчується час. Те, що ми не зробимо в мирний час, не буде готовим у разі кризи чи війни”, - сказав начальник командування матеріально-технічного забезпечення НАТО JSEC генерал-лейтенант Александр Солфранк.

Він уточнив, що хотів би бачити “військовий шенген”, зону вільного військового проходу, схожу на політичну шенгенську зону, яка дозволяє вільне пересування в більшій частині ЄС.

Солфранк зауважив, що НАТО не має створювати враження, що москва може мати шанс виграти, оскільки альянс не готовий.

Ми маємо бути попереду. Ми маємо підготувати театр задовго до того, як буде задіяно статтю 5”, - сказав функціонер НАТО.

В свою чергу, голова військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер наголосив, що війна росії проти України виявилася війною на виснаження, а війна на виснаження — це битва за логістику.

У нас надлишок правил, але єдиного, чого у нас немає, — це часу”, - попередив Бауер.

НАТОконфлікттехнікавійна в Україніросія окупанти

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