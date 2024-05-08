НАТО пропише у декларації відмову від відправлення військ в Україну

Це планують зробити під час липневого саміту.

Одне з ключових речень у проекті декларації НАТО, яка буде схвалена на саміті Альянсу у Вашингтоні з 9 по 11 липня, будн пункт, згідно з яким НАТО не посилатиме солдатів на війну в Україні.

Про це пише Corriere della Sera.

Видання нагадує, що поки що "групу Рамштайн", тобто ті 50 країн, які "підтримують армію Володимира Зеленського", очолював міністр оборони США Ллойд Остін.

"Однак на липневому саміті буде вирішено передати це завдання штаб-квартирі НАТО в Брюсселі. Цей крок має практичну причину: 99% матеріалів, які доставляються до Києва, надходять від 32 партнерів Атлантичного альянсу. Але є й політичне пояснення: дії західного блоку будуть більш одностайними як в очах вітчизняної громадської думки, так і в очах путіна", - пише ЗМІ.

Зазначається, що в інших питаннях НАТО продовжує "зміцнювати східний фланг".

"З фронту надходять тривожні новини. Є побоювання, що росіяни можуть пробити східні рубежі. Крім того, такі міста, як Харків і Одеса, залишилися без щита: легка мішень для путінських бомбардувань. Негайно потрібна важка артилерія та системи протиповітряної оборони", - пише видання.