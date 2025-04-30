НАТО проведе інституційний аудит системи військової освіти в Україні

Фінальний звіт від аудиторів за підсумками перевірки очікується в грудні 2025 року.

Із 1 травня НАТО починає інституційний аудит вищих військових навчальних закладів системи Міністерства оборони України. Позитивні результати цього аудиту стануть кроком до визнання дипломів у державах Альянсу.

Про це повідомили у оборонному відомстві.

Якщо підсумки перевірки, яку проводитимуть фахівці НАТО, виявляться успішними, то це дозволить сертифікувати курси професійної військової освіти за стандартами Альянсу. А документи про закінчення курсів вважатимуться такими, що визнаються у державах-членах. Це сприятиме взаємосумісності українських військових освітніх структур зі структурами освіти НАТО.

Аудит проходитиме у кілька етапів та фінансуватиметься партнерами із Литви.