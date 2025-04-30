Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

НАТО проведе інституційний аудит системи військової освіти в Україні

30 квітня 2025, 11:55
НАТО проведе інституційний аудит системи військової освіти в Україні
Фінальний звіт від аудиторів за підсумками перевірки очікується в грудні 2025 року.
Із 1 травня НАТО починає інституційний аудит вищих військових навчальних закладів системи Міністерства оборони України. Позитивні результати цього аудиту стануть кроком до визнання дипломів у державах Альянсу.
 
Про це повідомили у оборонному відомстві.
 
Якщо підсумки перевірки, яку проводитимуть фахівці НАТО, виявляться успішними, то це дозволить сертифікувати курси професійної військової освіти за стандартами Альянсу. А документи про закінчення курсів вважатимуться такими, що визнаються у державах-членах. Це сприятиме взаємосумісності українських військових освітніх структур зі структурами освіти НАТО.
 
Аудит проходитиме у кілька етапів та фінансуватиметься партнерами із Литви. 
 
Спочатку експерти нададуть військовим вишам критерії відповідності та оцінювання, відповідно до яких відбуватиметься аудит та фінальна сертифікація курсів професійної військової освіти. У травні вищі військові навчальні заклади та військові навчальні підрозділи закладів вищої освіти мають підготувати звіти самооцінювання та заповнити опитувальники щодо відповідності зазначеним критеріям НАТО в системі освіти.
 
З червня по вересень експерти Північноатлантичного альянсу у сфері військової освіти вивчатимуть підготовлені звіти та опитувальники. Восени група експертів НАТО прибуде з візитом до України для зустрічі з представниками системи військової освіти.
 
Фінальний звіт від аудиторів за підсумками перевірки очікується в грудні 2025 року. 
 
Результати інституційного аудиту системи військової освіти дадуть об’єктивну оцінку виконанню рекомендацій за результатами аудиту 2020 року. 
 
У міністерстві зазначили, що за підтримки програми НАТО з удосконалення військової освіти DEEP вже забезпечується посилення  підготовки українських фахівців з питань професійного розвитку, лідерства, обміну досвідом підготовки, ведення бойових дій, мовної підготовки тощо.

 

війна в Україніросія окупантиНАТО

Останні матеріали

Румунія втягується в коло диктатур. Прихильник MAGA лідирує на президентських перегонах – Politico
Політика
Румунія втягується в коло диктатур. Прихильник MAGA лідирує на президентських перегонах – Politico
Переклад iPress – 30 квітня 2025, 12:03
Шпигуни в інтернеті. Кампанія ГРУ проти французького уряду триває вже чотири роки – Le Figaro
Політика
Шпигуни в інтернеті. Кампанія ГРУ проти французького уряду триває вже чотири роки – Le Figaro
Переклад iPress – 29 квітня 2025, 22:17
Маск намагається відкрити ядерні таємниці? У DOGE знов отримали доступ до засекречених мереж – NPR
Політика
Маск намагається відкрити ядерні таємниці? У DOGE знов отримали доступ до засекречених мереж – NPR
Переклад iPress – 29 квітня 2025, 15:15
Дональд Трамп, стережися. Як виглядає глобальна ліберальна відсіч – Тімоті Ґартон Еш
Політика
Дональд Трамп, стережися. Як виглядає глобальна ліберальна відсіч – Тімоті Ґартон Еш
Переклад iPress – 29 квітня 2025, 11:38
Оренда серверів із підтримкою 24/7: що важливо знати перед вибором провайдера
Технології
Оренда серверів із підтримкою 24/7: що важливо знати перед вибором провайдера
29 квітня 2025, 10:58
Жодні угоди не допоможуть Україні отримати допомогу від Трампа. Крапка – Том Купер та Дональд Гілл
Політика
Жодні угоди не допоможуть Україні отримати допомогу від Трампа. Крапка – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 29 квітня 2025, 07:22
Угода Трампа є зрадою України. Але відповідальність несе й Європа – The Times
Політика
Угода Трампа є зрадою України. Але відповідальність несе й Європа – The Times
Переклад iPress – 28 квітня 2025, 13:10
На шляху до розлучення? Ідеологічна війна, що загрожує НАТО – Ендрю Міхта
Політика
На шляху до розлучення? Ідеологічна війна, що загрожує НАТО – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 28 квітня 2025, 10:57
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється