НАТО проводять військово-морські та військово-повітряні навчання на Дунаї

Сили НАТО під керівництвом ВМС Румунії проводять військово-морські та військово-повітряні навчання в дельті Дунаю.

Про це повідомляє Associated Press.

Маневри відбуваються в районі Махмудія неподалік впадання Дунаю в Чорне море, це поблизу кордону Румунії з Молдовою та Україною. Тренування – частина серії навчань під назвою Sea Shield 2023.

Військові Румунії пояснили, що під час навчань спільні сили готуються протистояти військам умовного ворога, який висаджується з повітря в районі біля річки.

До участі в Sea Shield 2023 залучили 3 400 військовослужбовців із 12 країн НАТО, 30 кораблів, 14 літаків, 15 швидкісних човнів і патрульних суден, а також водолазів-саперів і фахівців із захисту від хімічних, біологічних і ядерних загроз.

Навчання триватимуть з 20 березня по 2 квітня.