НАТО проводять військово-морські та військово-повітряні навчання на Дунаї
Про це повідомляє Associated Press.
Маневри відбуваються в районі Махмудія неподалік впадання Дунаю в Чорне море, це поблизу кордону Румунії з Молдовою та Україною. Тренування – частина серії навчань під назвою Sea Shield 2023.
Військові Румунії пояснили, що під час навчань спільні сили готуються протистояти військам умовного ворога, який висаджується з повітря в районі біля річки.
До участі в Sea Shield 2023 залучили 3 400 військовослужбовців із 12 країн НАТО, 30 кораблів, 14 літаків, 15 швидкісних човнів і патрульних суден, а також водолазів-саперів і фахівців із захисту від хімічних, біологічних і ядерних загроз.
Навчання триватимуть з 20 березня по 2 квітня.