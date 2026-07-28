НАТО реалізує щонайменше 24 нових проєкти з виробництва пороху та вибухівки

США повністю залежать від імпорту тротилу, збільшення виробництва гексогену перенесли на 2030 рік.

Виробництво вибухових речовин переживає активне зростання, адже західні уряди намагаються повернути його до своїх країн.

The Wall Street Journal пише, що в країнах НАТО реалізують щонайменше 24 нові проєкти з виробництва пороху та вибухових речовин.

Повномасштабне вторгнення росії в Україну показало, що Захід не був готовий швидко наростити виробництво боєприпасів. Попри збільшення випуску артилерійських снарядів, виробники залежать від обмежених поставок небезпечних хімічних речовин через складний глобальний ланцюг постачання. Голова Regulus Global Вілл Сомеріндайк зазначив, що США та Європа поки не мають належного ланцюга постачання для масового виробництва артилерійських боєприпасів і змінити цю ситуацію швидко не вдасться.

Після закінчення холодної війни США та Європа закрили більшість заводів із виробництва вибухових речовин. З 32 державних американських заводів з виробництва боєприпасів у 1978 році залишилося лише 11. Кількість заводів із виробництва тротилу в Європі скоротилася із семи до одного, а США нині повністю залежать від його імпорту, зокрема з Польщі. США поки не змогли збільшити виробництво гексогену, а запуск нових потужностей перенесли приблизно на 2030 рік.

Найближчим часом у США вперше за кілька десятиліть планують відновити виробництво тротилу, в Європі три компанії вже будують відповідні заводи, а Велика Британія має намір до 2030 року збудувати щонайменше шість нових підприємств із виробництва вибухових речовин.