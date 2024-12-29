НАТО: росія відпрацьовує вторгнення до Фінляндії та Норвегії

путін планує відновлення російської імперії XVII століття.

росія намагатиметься створити буферну зону у фінській Лапландії та Норвезькому Фіннмарку у разі нападу на НАТО зі сходу. Більш того, російська армія вже відпрацьовувала такий сценарій під час своїх навчань.

Про це пишеIltalehti з посиланням на джерела у Північноатлантичному альянсі.

На думку джерел, згідно з планами рф на півночі 14-й армійський корпус атакуватиме норвезьке узбережжя з боку Мурманська, причому одразу з моря, суші та повітря. А до Лапландії висадиться десант, який спробує швидко захопити аеропорт Івало. Також до Фінляндії вторгнуться ракетні війська, зосереджені на Кольському півострові. У нападі братимуть участь "десятки тисяч російських солдатів". Створення буферної зони дозволить перенести бойові дії на територію країн НАТО та зв'язати сили Альянсу.

Джерела також вважають, що росія залучить війська 44-го армійського корпусу для атаки південного узбережжя та південного сходу Фінляндії, щоб захопити північне узбережжя Фінської затоки. Це ускладнить підтримку оборони Естонії з фінського спрямування.

У НАТО вважають, що рф прагне кордонів Туркуського договору 1743 року, тобто армія спробує досягти річки Кюмийоки. Наступною метою стане протока Пуумалансалми. Ракети можуть бути запущені і по Гельсінкі, але головним напрямком атак будуть країни Балтії: Литва, Латвія та Естонія.