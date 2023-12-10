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ПОЛІТИКА

НАТО розглядає можливість розширення на схід

10 грудня 2023, 18:32
НАТО розглядає можливість розширення на схід
Фото: Економічна правда
Джоане зробив заяву під час презентації власної книги "Битва за майбутнє Румунії.

У НАТО сподіваються, що найближчими роками Альянс розшириться, а кордон посунеться східніше.

Про це повідомляє заступник генсека НАТО Мірч Джоане, якого цитує Ziua de Vest.

Джоане зробив заяву під час презентації власної книги "Битва за майбутнє Румунії. Думки румуна на вершині НАТО". У книзі, зокрема, також описана війна в Україні.

Заступник генсека НАТО переконаний, що найближчими роками Україна, Молдова, Грузія і Західні Балкани стануть частиною європейської спільноти, а згодом і членами євроатлантичного альянсу.

На думку Джоане, Румунія скоро не буде східним кордоном НАТО, а межа Альянсу посунуться східніше.

"Тому настав час для Румунії остаточно втекти з периферії Європи та поставити себе в центр Європи з точки зору важливості", - сказав чиновника НАТО.

Він додав, що Франція, Німеччина, Польща, Румунія утворюють природний потужний чотирикутник: дві найбільші країни Західної Європи та дві найбільші країни Східної Європи.

НАТОрозширення

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