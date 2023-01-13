НАТО розмістить літаки дальнього радіолокаційного стеження AWACS у Румунії

Планується, що місія триватиме кілька тижнів.

НАТО готує розгортання літаків дальнього радіолокаційного стеження AWACS у Румунії для стеження за російською військовою активністю, повідомляється у пресрелізі Альянсу.

Літаки прибудуть на авіабазу Отопені поблизу румунської столиці Бухареста 17 січня і будуть підтримувати посилену присутність Альянсу в регіоні та стежити за військовою активністю рф.

"Оскільки незаконна війна росії в Україні продовжує загрожувати миру та безпеці в Європі, не повинно бути жодних сумнівів щодо рішучості НАТО захищати кожен дюйм території Альянсу", – заявила речниця Північноатлантичного альянсу Оана Лунгеску.

AWACS може виявляти літаки за сотні кілометрів, що робить їх ключовим засобом для стримування та оборони НАТО.

З лютого 2022 року літаки AWACS здійснюють регулярне патрулювання над Східною Європою та регіоном Балтійського моря для відстеження російських військових літаків поблизу кордонів Альянсу.

Найближчими днями літаки AWACS розпочнуть розвідувальні польоти виключно над територією НАТО. Планується, що місія триватиме кілька тижнів.