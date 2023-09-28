Матеріали:
Теми:
ПОЛІТИКА

НАТО розмістить у Литві розвідувальні літаки AWACS. Вони спостерігатимуть за російськими військами

28 вересня 2023, 14:51
НАТО розмістить у Литві розвідувальні літаки AWACS. Вони спостерігатимуть за російськими військами
Фото: УНН
Перший з двох літаків прибуде 28 вересня.

НАТО відправляє до Литви літаки спостереження повітряної системи попередження й управління AWACS. Вони базуватимуться в Шяуляї та моніторитимуть військову активність росіян поблизу кордонів Альянсу.

Про це повідомляється на сайті НАТО.

Перший з двох літаків прибуде сьогодні, 28 вересня. AWACS здатні виявляти ворожі літаки й ракети, системи ППО та багато іншого на відстані понад 400 кілометрів, що робить їх ключовим засобом раннього попередження для НАТО.

Альянс значно посилив свою повітряну присутність у східній частині після вторгнення росії в Україну й кількох випадків падіння ракет на території країн НАТО.

З лютого 2022 року літаки AWACS провели сотні польотів над Східною Європою для спостереження за російськими військовими літаками, переважно вони виконувалися з Німеччини.

НАТОЛитвалітакирф тероризм

Останні матеріали

Українська артилерія влаштувала Армагеддон для росіян в районі Роботиного. Тим часом механізовані бригади пішли на штурм – Том Купер
Cуспільство
Українська артилерія влаштувала Армагеддон для росіян в районі Роботиного. Тим часом механізовані бригади пішли на штурм – Том Купер
Переклад iPress – 28 вересня 2023, 12:14
Політика
"Адмірал Шрьодінгера" та програш росії на Чорному морі. Україна за підтримки Заходу надіслала путіну чіткий меседж – експерти в ЗМІ
28 вересня 2023, 10:00
Армії США слід повчитися в українських вояків вести сучасну війну, замість того щоб критикувати
Політика
Армії США слід повчитися в українських вояків вести сучасну війну, замість того щоб критикувати "повільний контрнаступ" – майор Роберт Г. Роуз
Переклад iPress – 27 вересня 2023, 19:00
Чи підтримують республіканці відкритий фашизм Трампа? – Девід Роткопф
Політика
Чи підтримують республіканці відкритий фашизм Трампа? – Девід Роткопф
Переклад iPress – 27 вересня 2023, 13:30
Механізми політичних змін у росії? Історія каже, що таких немає – CEPA
Політика
Механізми політичних змін у росії? Історія каже, що таких немає – CEPA
Переклад iPress – 27 вересня 2023, 09:30
Скандал у США: Трамп запропонував стратити генерала Міллі – The Atlantic
Політика
Скандал у США: Трамп запропонував стратити генерала Міллі – The Atlantic
Переклад iPress – 26 вересня 2023, 16:30
Повільний, але змістовний. Том Купер – про результативність українського контрнаступу
Політика
Повільний, але змістовний. Том Купер – про результативність українського контрнаступу
Переклад iPress – 26 вересня 2023, 13:00
Звільнити й утримати. Україна перебирає контроль над Чорним морем і затягує зашморг навколо Чорноморського флоту росії – Newsweek
Політика
Звільнити й утримати. Україна перебирає контроль над Чорним морем і затягує зашморг навколо Чорноморського флоту росії – Newsweek
Переклад iPress – 26 вересня 2023, 09:00
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється