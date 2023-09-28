НАТО розмістить у Литві розвідувальні літаки AWACS. Вони спостерігатимуть за російськими військами

Перший з двох літаків прибуде 28 вересня.

НАТО відправляє до Литви літаки спостереження повітряної системи попередження й управління AWACS. Вони базуватимуться в Шяуляї та моніторитимуть військову активність росіян поблизу кордонів Альянсу.

Про це повідомляється на сайті НАТО.

Перший з двох літаків прибуде сьогодні, 28 вересня. AWACS здатні виявляти ворожі літаки й ракети, системи ППО та багато іншого на відстані понад 400 кілометрів, що робить їх ключовим засобом раннього попередження для НАТО.

Альянс значно посилив свою повітряну присутність у східній частині після вторгнення росії в Україну й кількох випадків падіння ракет на території країн НАТО.

З лютого 2022 року літаки AWACS провели сотні польотів над Східною Європою для спостереження за російськими військовими літаками, переважно вони виконувалися з Німеччини.