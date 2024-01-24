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НАТО розпочало найбільші військові навчання за 40 років

24 січня 2024, 19:44
НАТО розпочало найбільші військові навчання за 40 років
військова техніка США НАТО
Сьогодні Альянс розпочав навчання Steadfast Defender-24, які стануть найбільшими з 1988 року військовими навчаннями Північноатлантичного Альянсу.

Про це повідомляє Європейська правда

Навчання Steadfast Defender-24 розпочалось з виходу десантного корабля Військово-морських США Gunston Hall з порту Норфолк в штаті Вірджинія.

Пізніше судно вирушить через Атлантичний океан. 

Це буде перший тактичний маневр в межах навчань.

До кінця місяця до навчань долучиться корабель канадського флоту Charlottetown, який вирушить до Європи.

В навчаннях візьмуть участь 90 тисяч військовослужбовців, 50 військово-морських кораблів, 80 літаків і понад 1100 бойових машин. Вони стануть найбільшими навчаннями НАТО з 1988 року.

"Steadfast Defender-24 стане наочною демонстрацією нашої єдності, сили і рішучості захищати один одного, наші цінності і міжнародний порядок, заснований на правилах", - заявив верховний головнокомандувач ОЗС НАТО в Європі генерал Крістофер Каволі.

Навчання Steadfast Defender – 24 планувались кілька років. Вони продемонструють здатність НАТО швидко розгортати сили з Північної Америки та інших частин Альянсу для посилення оборони Європи.

Навчання має зімітувати реакцію НАТО на напад з боку країни на кшталт росії і складатимуться із серії невеликих окремих навчань, які відбудуться в низці місць: від Північної Америки до східного флангу НАТО, поблизу російського кордону.

 
НАТОнавчанняSteadfast Defender-24

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