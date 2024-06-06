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ПОЛІТИКА

НАТО розширить обмін оборонними технологіями та розвідданими з Україною

06 червня 2024, 16:14
НАТО розширить обмін оборонними технологіями та розвідданими з Україною
Україна НАТО
НАТО, зокрема, має намір обмінюватися з Україною розвідданими про можливості росії в галузі радіоелектронної боротьби (РЕБ).

Північноатлантичний альянс планує розширити співпрацю з Україною у сфері обміну розвідданими після того, як українським військовим дозволили завдавати ударів по російській території.

Про це заявив помічник генерального секретаря НАТО з нових викликів безпеки Давид ван Віл.

Про це повідомляє Bloomberg.

Ван Віл під час першого форуму оборонних інноваторів у Кракові розповів, що Альянс готує угоду, яка вводить нові рамки для обміну розвідувальними даними з Україною. Роботу над нею планують завершити до ювілейного саміту НАТО, який відбудеться 9-11 липня у Вашингтоні.

Як пише Bloomberg, НАТО, зокрема, має намір обмінюватися з Україною розвідданими про можливості росії в галузі радіоелектронної боротьби (РЕБ).

За словами Ван Віла, Альянс також хоче допомогти Україні стати великим постачальником технологій після закінчення війни.

"Українці впроваджують інновації з дуже високою швидкістю. Але, звісно, росіяни не дурні. Це означає, що інновації на полі бою - не статична річ. Це більше схоже на шахи", - додав він.

Варто зауважити, що союзники України з початку повномасштабної війни забороняли українським воїнам використовувати передану зброю для завдання ударів по росії.

Але останнім часом ситуація змінюється - низка країн заявила про те, що ЗСУ все ж таки можуть бити по території росії західною зброєю.

НАТОвійна в Українірозвіддані

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