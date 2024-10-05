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ПОЛІТИКА

НАТО розширює сили та посилює наземну протиповітряну оборону

05 жовтня 2024, 20:04
НАТО розширює сили та посилює наземну протиповітряну оборону
Зокрема, план посилення оборони НАТО передбачає створення 49 нових великих підрозділів близько 5 тисяч осіб у кожному.

НАТО має намір збільшити кількість боєздатних бригад 131. Водночас заплановано вп'ятеро наростити кількість наземних підрозділів ППО.

Про це повідомляє Die Welt.

Зокрема, план посилення оборони НАТО передбачає створення 49 нових великих підрозділів близько 5 тисяч осіб у кожному, тобто йдеться про розширення чисельності військ НАТО на приблизно 250 000 військовослужбовців.

Крім того, для забезпечення діяльності цих військ кількість бойових корпусів має збільшитися з шести до п'ятнадцяти, а штабів дивізій - з 24 до 38.

В документі НАТО зазначено, що відмова від плану небажана, оскільки це "зашкодить ухваленню процесу і поставить під сумнів довіру до всього альянсу і насамперед до його стратегічних командувачів".

У документі також згадується необхідність технічного посилення Альянсу, забезпечення боєприпасами та високоточною зброєю великої дальності, логістики та транспорту.

Очікується, що кількість тільки наземних підрозділів ППО збільшать у п'ять разів - з 293 до 1467, які будуть оснащені системами Patriot, Iris T-SLM, Skyranger та іншими. Кількість бойових вертольотів передбачається збільшити з 90 до 104.

НАТОППО

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