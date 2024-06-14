НАТО схвалило оперативний план розширеної підтримки України (оновлено)

За планом, НАТО у майбутньому візьме на себе міжнародну координацію поставок зброї та тренувань для Збройних сил України.

Міністри оборони держав-членів НАТО схвалили оперативний план розширення підтримки України, який включає активнішу участь Альянсу в доставці озброєння та підготовці українських військ.

Про це в Брюселлі заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг, передають EuroNewsта "Європейська правда".

За планом, НАТО у майбутньому візьме на себе міжнародну координацію поставок зброї та тренувань для Збройних сил України. Штаб із координації допомоги розмістять у Вісбадені на півдні Німеччини, вже діє військова база США.

Згідно з інформацією DPA, документ був затверджений письмовою процедурою. Тепер рішення має бути затверджено на саміті у Вашингтоні 9—11 липня.

Нагадаємо, що за словами генсека, сьогодні НАТО має погодити координацію військової допомоги Україні. Зауважимо, що наразі військову допомогу Україні координують США. Однак у зв'язку з цьогорічними виборами президента цю сферу хочуть передати під контроль НАТО.

Такий крок допоможе уникнути погроз, якщо новим президентом США стане Дональд Трамп, який відмовляється надавати й підтримувати поставки допомоги Україні.

Міністри оборони країн НАТО не погодили план фінансування України, який передбачає збереження виділення щорічної допомоги на рівні 40 млрд євро на рік.

"Нам ще потрібно виконати роботу над узгодженням наших позицій щодо обсягу довгострокової фінансової допомоги та щодо вступу України до саміту у Вашингтоні", – сказав Столтенберг.