НАТО схвалив план розширення підтримки Україні після зняття вето Орбана

Офіційне затвердження зроблять міністри оборони країн альянсу, а тоді документ оприлюднять.

13 червня члени НАТО схвалили "оперативний план розширення підтримки України".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

Відповідно до документа, у майбутньому НАТО має взяти на себе міжнародну координацію постачань зброї Києву і тренувань для ЗСУ. Крім того, Альянс створить аналог американської Групи сприяння безпеці в Україні (SAG-U). Ця група діє при європейській штаб-квартирі Збройних сил США у Вісбадені (Німеччина) й налічує близько 300 військових.

Наразі план схвалили у кулуарах зустрічі міністрів оборони країн НАТО в Брюсселі. Тепер документ мають офіційно затвердити міністри оборони і 14 червня його оприлюднять.

Напередодні генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, який зустрівся із прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном у Будапешті, заявив - Угорщина не блокуватиме рішень НАТО щодо України, проте також не надасть жодних ресурсів для української оборони.