Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

НАТО схвалив план розширення підтримки Україні після зняття вето Орбана

13 червня 2024, 19:31
НАТО схвалив план розширення підтримки Україні після зняття вето Орбана
Фото: 5 канал
Офіційне затвердження зроблять міністри оборони країн альянсу, а тоді документ оприлюднять.

13 червня члени НАТО схвалили "оперативний план розширення підтримки України".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

Відповідно до документа, у майбутньому НАТО має взяти на себе міжнародну координацію постачань зброї Києву і тренувань для ЗСУ. Крім того, Альянс створить аналог американської Групи сприяння безпеці в Україні (SAG-U). Ця група діє при європейській штаб-квартирі Збройних сил США у Вісбадені (Німеччина) й налічує близько 300 військових.

Наразі план схвалили у кулуарах зустрічі міністрів оборони країн НАТО в Брюсселі. Тепер документ мають офіційно затвердити міністри оборони і 14 червня його оприлюднять.

Напередодні генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, який зустрівся із прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном у Будапешті, заявив - Угорщина не блокуватиме рішень НАТО щодо України, проте також не надасть жодних ресурсів для української оборони. 

НАТОЄнс Столтенбергвійна в Україніросія-агресор

Останні матеріали

Ризик катастрофи. Високі ставки Еммануеля Макрона та три сценарії майбутнього Франції – Ніколя Тензер
Політика
Ризик катастрофи. Високі ставки Еммануеля Макрона та три сценарії майбутнього Франції – Ніколя Тензер
Переклад iPress – 13 червня 2024, 15:22
Компоненти професійних шампунів: які вони
LifeStyle
Компоненти професійних шампунів: які вони
13 червня 2024, 13:55
Паппергер з Rheinmetall. Як зухвалий генеральний директор компанії очолює кампанію з озброєння України – WSJ
Бізнес & Фінанси
Паппергер з Rheinmetall. Як зухвалий генеральний директор компанії очолює кампанію з озброєння України – WSJ
Переклад iPress – 13 червня 2024, 11:32
Санкції як антибіотики. 7 кроків, аби перезавантажити санкції G7 проти росії – Деніел Фрід
Політика
Санкції як антибіотики. 7 кроків, аби перезавантажити санкції G7 проти росії – Деніел Фрід
Переклад iPress – 13 червня 2024, 08:58
Безстрашні. Історія війни елітного загону бійців ГУР України. Частина 1 – The Globe and Mail
Cуспільство
Безстрашні. Історія війни елітного загону бійців ГУР України. Частина 1 – The Globe and Mail
Переклад iPress – 12 червня 2024, 16:51
Вплив на Захід через Африку. Як російський агент працював над формуванням іміджу москви в Європі – Bloomberg
Політика
Вплив на Захід через Африку. Як російський агент працював над формуванням іміджу москви в Європі – Bloomberg
Переклад iPress – 12 червня 2024, 11:39
Байден – головна проблема, яка гальмує перемогу України над росією. Але яка тому альтернатива? Частина 2 – Ендрю Таннер
Байден – головна проблема, яка гальмує перемогу України над росією. Але яка тому альтернатива? Частина 2 – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 12 червня 2024, 08:46
Україна відновлюватиме ініціативу на війні. Чи дозволить Байден путіну програти? Частина 1 – Ендрю Таннер
Політика
Україна відновлюватиме ініціативу на війні. Чи дозволить Байден путіну програти? Частина 1 – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 11 червня 2024, 12:14
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється