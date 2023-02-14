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ПОЛІТИКА

НАТО скликає міністрів оборони на нараду у Брюсселі

14 лютого 2023, 08:51
НАТО скликає міністрів оборони на нараду у Брюсселі
Джерело: ua.news
Говоритимуть про посилення виробництва зброї та боєприпасів у країнах НАТО для забезпечення потреб ЗСУ.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що 14−15 лютого в Брюсселі відбудеться зустріч міністрів оборони країн Альянсу.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

На зустрічі обговорюватимуть посилення виробництва зброї та боєприпасів у країнах НАТО для забезпечення потреб ЗСУ.

"Разом ми вирішимо нагальні потреби України", — заявив Столтенберг.

Він зазначив, що сьогоднішні можливості НАТО не відповідають потребам Альянсу в стримуванні російської агресії.

"Нинішні темпи витрачання боєприпасів в Україні у багато разів перевищують наші нинішні темпи виробництва. Це створює навантаження на нашу оборонну промисловість. Наприклад, час очікування великокаліберних боєприпасів збільшився з 12 до 28 місяців. Замовлення, розміщені сьогодні, будуть доставлені лише через два з половиною роки. Тому нам потрібно нарощувати виробництво та інвестувати у наші виробничі потужності", — заявив генсек НАТО.

Нагадаємо, засідання у форматі «Рамштайн», яке відбудеться 14 лютого, буде зосереджене на найнагальніших потребах України у сфері безпеки.

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