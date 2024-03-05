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ПОЛІТИКА

НАТО стає безрозсудним щодо України – The Guardian

05 березня 2024, 14:58
НАТО стає безрозсудним щодо України – The Guardian
Україна НАТО
Перехоплена розмова щодо відправки ракет Taurus в Україну свідчить про те, що Захід стоїть на порозі ризикованої й безрезультатної ескалації.

Витік 38-хвилинної телефонної розмови між німецькими генералами про відправку крилатих ракет Taurus в Україну свідчить про те, що воля НАТО не допустити ескалації нинішньої війни слабшає. Ця  розмова посилила твердження владіміра путіна про те, що це війна Заходу проти росії, в якій Україна є лише маріонеткою.

Про це повідомляє The Guardian.

Виправданою метою Заходу в Україні було допомогти зірвати спробу путіна повалити обраний український уряд. Цього було досягнуто за лічені місяці завдяки українській армії та західній логістичній підтримці. НАТО в жодному разі не ризикнуло, як це було у багатьох минулих європейських війнах, нерозважливою ескалацією локального конфлікту до загальноконтинентального.

Єнс Столтенберг, генеральний секретар НАТО, тепер заявляє, що країни повинні "дотримуватися курсу", не пояснюючи, що це означає. Німецькі генерали можуть прагнути ескалації, але канцлер Німеччини Олаф Шольц вже давно дотримується обережності. Так само і значна частина громадської думки США, тоді як державний секретар Ентоні Блінкен зазначає, що Захід повинен забезпечити, щоб війна росії "продовжувала залишатися стратегічною невдачею".

"Західна Європа не зацікавлена в ескалації війни в Україні через обмін ракетами дальнього радіусу дії. Хоча вона повинна продовжувати надавати матеріально-технічну підтримку українським військам, вона не має стратегічного інтересу в прагненні Києва витіснити росію з переважно російськомовних районів Криму і Донбасу. Вона зацікавлена в тому, щоб наполегливо домагатися якнайшвидшого врегулювання і розпочати відбудову України", — пише видання The Guardian.

Як вважає видання The Guardian, санкції "м'якої сили" проти росії, зазнали жахливого провалу, підірвавши при цьому світову торговельну економіку. Очікується, що цього року темпи зростання російської економіки перевищать британські.

"Кричуща недолугість чвертьстолітньої військової інтервенції Заходу мала б винести нам певні уроки. Очевидно, що ні", — підсумувало видання.

НАТОНімеччинаTaurusвійна в Україні

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