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ПОЛІТИКА

НАТО стурбоване зміною політики Трампа щодо України – CNN

19 листопада 2024, 11:32
НАТО стурбоване зміною політики Трампа щодо України – CNN
Україна НАТО
За словами одного з дипломатів, українські партнери вірять на слово, що Трамп перейде до врегулювання шляхом переговорів.

Перед інавгурацією новообраного президента США Дональда Трампа у столицях країн-членів НАТО панує певне занепокоєння через його можливу зміну політики щодо надання військової допомоги Україні.

Про це повідомляє CNN.

Співрозмовники видання прокоментували й нещодавній дзвінок німецького канцлера Олафа Шольца до диктатора владіміра путіна, який був негативно сприйнятий іншими союзниками. 

"Німці, які розмовляють з путіним, погано сприймаються союзниками України… Надання путіну такого позитивного імпульсу роздратувало французів та інших", — розповіло джерело видання. 

У матеріалі також сказано, що рішення президента США Джо Байдена дозволити ЗСУ застосовувати американську зброю для ударів вглиб росії є відображенням відчуття ескалації, яке лише зростає. Один з дипломатів НАТО зауважив, що, зважаючи на це та на повернення Трампа, наступні місяці на українському полі бою будуть критично важливими. 

"Зараз дуже небезпечно робити прогнози. Ми сподіваємося на краще!" — прокоментував ситуацію високопоставлений представник української розвідки. 

Більшість аналітиків видання припускають, що будь-яка угода, яку потенційно укладуть Україна та росія, передбачатиме заморожування лінії фронту. Разом з цим Київ та москва отримають гарантії безпеки, аби запобігти майбутньому повторенню війни.

"На які поступки погодиться росія? Чи зберігає росія всі території, які вона захопила? І, якщо ми заморозимо статус-кво, чи дійсно війна закінчиться? Чи може бути мир? Чи ми побачимо акти саботажу та підривної діяльності?" — коментує ситуацію представник французького Міноборони, стверджуючи, що дискусії про майбутнє України вийшли на новий рівень, а в центрі уваги таких обговорень — саме гарантії безпеки. 

Ще одне джерело видання припустило, що Україна буде фінансово забезпечена на весь 2025-й, нагадавши про угоду G7 про надання нашій країні кредиту в розмірі 50 мільярдів доларів, основою для якого став прибуток з заморожених російських активів. 

"Партнери України вірять на слово, що Трамп перейде до врегулювання шляхом переговорів", — прокоментував ситуацію один з дипломатів. 

НАТОДональд Трамппідтримка України

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