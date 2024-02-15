НАТО створить навчальний центр для підвищення боєготовності українських військ – ЗМІ

Це має сприяти сумісності з країнами-членами військово-політичного союзу.

Північноатлантичний альянс планує створити в навчальний центр для підготовки і підвищення боєздатності українських військових.

За інформацією джерел El Pais, центр знаходитиметься в Україні і працюватиме "під наглядом" НАТО.

Іспанське видання вказує, що відкриття навчального центру є частиною зусиль Альянсу з підтримки України у зміцненні її збройних сил задля забезпечення стабільності і безпеки в регіоні. Зазначається, що ця ініціатива також спрямована на адаптацію ЗСУ до стандартів НАТО і поліпшення сумісності в оборонних питаннях із іншими країнами-членами організації.

Як пишуть журналісти, створення тренувального центру для українських військових є важливим кроком у рамках співпраці між НАТО і Україною і цей крок покликаний сприяти безпеці та стабільності в регіоні, але його реалізація може створити додаткову напруженість у відносинах між НАТО і росією.