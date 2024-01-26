НАТО та ЄС повинні активізуватися та надати більше фінансування Україні – Столтенберг

Союзникам по НАТО та ЄС потрібно активізуватися перед другою річницею вторгнення рф в Україну і надати більше фінансування Україні.

Про це йдеться у заяві генсека НАТО Єнса Столтенберга.

Відповідну заяву він зробив на спільній прес-конференції з прем’єр-міністром Чорногорії Мілойко Спаїчем. Він подякував Чорногорії за підтримку України, в тому числі через комплексний пакет допомоги НАТО.

"Усі політичні лідери повинні працювати над збереженням єдності. Це вкрай важливо для стабільності країни та регіону", - сказав генсек Альянсу.

Він наголосив, що війна росії проти України наближається до двох років. Столтенберг додав, що союзники України повинні активізуватися.

"Але союзники по НАТО та Європейському союзу повинні активізуватись і надати ще більше фінансування Україні в цей критичний час", - заявив Столтенберг.

На думку генсека, якщо російський диктатор путін переможе в Україні, є реальний ризик, що він знову застосує силу.

Нагадаємо, 30 вересня 2022 року стало відомо, що Україна подає заявку на вступ до НАТО за прискореним порядком. Україна очікувала отримати запрошення на вступ до НАТО під час літнього саміту у Вільнюсі, але цього не сталося.