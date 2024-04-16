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НАТО у Фінляндії проведе навчання біля російського кордону

16 квітня 2024, 18:31
НАТО у Фінляндії проведе навчання біля російського кордону
Фото: korrespondent.net
Навчання пройдуть у період з 26 квітня до 14 травня в Ніінісало.

Фінляндія навесні проведе військові навчання з військовослужбовцями країн НАТО біля кордону з рф, у яких братимуть участь близько 20 тисяч військових.

Про це повідомляє пресслужба Сухопутних сил Фінляндії.

У період з 26 квітня до 14 травня в Ніінісало пройдуть міжнародні навчання "Стріла 24" під керівництвом бронетанкової бригади. У навчаннях братимуть участь близько 300 учасників - союзники з Великої Британії, Латвії та Естонії. Під час навчань відпрацьовуватимуть не тільки дії механізованих військ коаліції, а й спільні операції за підтримки з повітря, причому британські ударні вертольоти AH-64E привнесуть новий повітряний елемент у щорічні навчання на Північному полюсі.

Крім цього, в Лохтаї з 14 до 23 травня відбудуться бойові навчання ППО Adex 1/24 під керівництвом інспектора ППО, що пройдуть у Лохтаї. У навчаннях візьмуть участь близько 1700 військовослужбовців з Військово-повітряного училища, Карельської бригади, бронетанкової бригади, бригади рейнджерів, Утинського льодового полку, Сухопутного військового училища, Генерального штабу і прикордонної служби. Близько половини учасників - призовники. Від союзників з боку Німеччини візьмуть участь близько 250 солдатів.

Кульмінацією весняних навчань стануть міжнародні бойові навчання "Північний ліс 24", які відбудуться в районі Роваярві з 26 по 31 травня. Близько 4500 фінів, 2000 американців і 400 норвежців візьмуть участь у найбільших внутрішніх навчаннях початку літа для Сил оборони.

НАТОФінляндіявійна в Україніросія окупанти

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