НАТО відкладає вступ України через відсутність консенсусу між країнами-членами Альянсу – Столтенберг

При цьому він додав, що Україна рухається дедалі ближче до членства за рахунок конкретних дій.

Україна не може зараз стати членом НАТО, оскільки консенсусу серед країн-членів Альянсу з цього питання наразі немає.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у кулуарах саміту НАТО під час підходу до преси.

Столтенберг попросив назвати головну причину, чому Україна зараз не може вступити до НАТО.

"Щоб запросити нову країну до НАТО, нам потрібен консенсус. Усі країни-члени згодні, що Україна стане членом НАТО, але поки що рано говорити, коли це точно станеться", - відповів генсек.

При цьому він додав, що Україна рухається дедалі ближче до членства за рахунок конкретних дій. Також, за словами Столтенберга, формулювання про вступ будуть міститися в декларації НАТО про членство України - її затвердять сьогодні.

Відповідаючи на запитання про те, як на НАТО вплине результат президентських виборів у США:

"Я думаю, що незалежно від результату виборів у США, США залишається потужним союзником у НАТО. На це є три причини. Перша - це в інтересах американської безпеки - мати сильне НАТО. Це добре для Європи, але добре і для США, тому що це робить США сильнішими і безпечнішими", - сказав Столтенберг, наголосивши, що США в Альянсі мають більше ніж 30 союзників, чого не мають рф і Китай.

Друга причина, за словами Столтенберга, в тому, що НАТО має велику підтримку в США, як серед обох партій, так і серед населення.

"Третя причина - основна критика від експрезидента Трампа і від інших на адресу НАТО була насамперед не проти НАТО як такого, а проти країн-членів, які не витрачають достатньо коштів на оборону. А це дуже змінилося за останні роки, ми бачимо різке зростання оборонних витрат у Європі та Канаді", - сказав Столтенберг.

Нагадаємо, у Вашингтоні 9-11 липня відбувається саміт НАТО. Одним із ключових питань є членство України.