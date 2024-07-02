НАТО відправить до Києва відповідального за надання довгострокової підтримки Україні – WSJ
02 липня 2024, 08:33
Україна НАТО
Чиновник займатиметься довгостроковими потребами України у військовій модернізації та невійськовій підтримці.
НАТО має намір призначити відповідального за надання довгострокової підтримки Україні, яку надають та будуть надавати країни-члени Альянсу.
Про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на джерела.
Зазначається, відповідальним стане високопоставлений цивільний чиновник, який перебуватиме у Києві. За словами представників США та НАТО, відповідне рішення оголосять на майбутньому саміті Північноатлантичного альянсу у Вашингтоні, який відбудеться 11 липня.
Чиновник займатиметься довгостроковими потребами України у військовій модернізації та невійськовій підтримці. Звітуватиме він як перед штаб-квартирою Альянсу в Брюсселі, так і перед новим командуванням, яке створять у Вісбадені для координації постачання військової техніки Києву та підготовки українських військ.
Нагадаємо, міністри оборони країн НАТО схвалили "оперативний план розширення підтримки України". Він охоплює збільшення ролі Альянсу в постачанні зброї та навчанні українських військових. Ініціатива Північноатлантичного альянсу з розширення військової підтримки України передбачає більше управлінського залучення НАТО і допоможе уникати затримок із постачанням допомоги.