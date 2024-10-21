НАТО вперше випробувало українську бойову систему Delta під час навчань

Під час навчань Delta отримувала дані про місцеперебування німецької роботизованої собаки Robotics-L від Rheinmetall

Бійці Військово-Морських сил України на навчаннях НАТО Repmus 24 за допомогою бойової системи Delta скоординували роботу понад 50 безпілотних апаратів різних типів.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Зазначається, що навчання проходили поблизу півострова Троя в Португалії з 9 до 27 вересня. Військові відпрацьовували використання дронів для низки задач, зокрема боротьбу з підводними човнами, нейтралізацію морських мін та захист критичної підводної інфраструктури.

Зокрема, серед цілей навчання Repmus 24 – інтеграція безпілотних платформ, систем управління та міждоменна взаємодія, а також досягнення оперативної сумісності з системами управління країн-партнерів НАТО.