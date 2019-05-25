ПОЛІТИКА НОВИНИВійськові експерти НАТО вперше за кілька останніх десятиліть переглянули військову стратегію Альянсу в зв'язку зі зростаючою "ядерною загрозою" з боку Росії.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
НАТО впроваджує нові військові конепції для оборони від Росії
Військові експерти Альянсу переглянули стратегію вперше за останні десятиліття
Фото: з вільних джерел
"Наші військові експерти на цьому тижні прийняли нову військову стратегію для альянсу", - сказав генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Йенс Столтенберг в інтерв'ю німецькому тижневику Welt am Sonntag, йдеться в LB з посиланням на DW.
За його словами, з 2014 року склалася "нова обстановка в сфері безпеки", виникли нові виклики на сході і на півдні Європи.
"Мова йде про те, щоб і надалі повною мірою демонструвати обороноздатність і мати можливість забезпечувати стабільність. Це частково вимагає нових військових концепцій", - пояснив генсек НАТО.
Він підкреслив, що сила альянсу полягає саме в тому, щоб "бути в змозі змінитися при необхідності".
Генеральний секретар НАТО нагадав, що в 2014 році країни - учасниці організації домовилися збільшити свої витрати на оборону майже до двох відсотків ВВП. Це не штучно придумані цифри, вони "відображають потреби, пов'язані з військовою обороноздатністю" альянсу, додав Столтенберг, зазначивши, що мета полягає зовсім не в тому, щоб піти назустріч вимогам президента США Дональда Трампа.
Крім того, Столтенберг привітав готовність Німеччини в цьому році наростити відповідні показники до 1,35 відсотка ВВП і висловив надію на те, що в подальшому вони будуть ще збільшені.
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25 05 2019 10:21 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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