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НАТО виділило понад $7 млн для жінок у ЗСУ

10 липня 2024, 10:07
НАТО виділило понад $7 млн для жінок у ЗСУ
Фото: unian.ua
На ці кошти закуплять понад 10 тисяч уніформ, взуття та іншого необхідного спорядження.

Країни НАТО нададуть понад $7 млн доларів для підтримки жінок у ЗСУ.

Про це на прийомі після круглого столу НАТО "Жінки, мир, безпека" заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, передає Міноборони України.

"Сьогодні ми робимо крок, щоб забезпечити українських військовослужбовиць необхідним спорядженням. Країни-члени НАТО виділять понад 7 мільйонів доларів США для цієї мети", – сказав представник Білого дому.
 
Зазначається, що перемовини з НАТО щодо додаткового фінансування велися з 2023 року. У березні 2024 року заступниця міністра оборони Наталія Калмикова зустрілася зі спеціальною представницею НАТО Ірен Фелін та головою представництва НАТО в Україні Карен МакТір. Сторони домовилися про консультації та взаємодопомогу у впровадженні принципів гендерної рівності у Силах безпеки та оборони України.
 
Нагадаємо, що станом на початок червня через мобільний застосунок "Резерв+" 1 371 000 українців оновили свої дані. Серед них було 190 тис. жінок. 
 
До слова, за даними заступниці міністра оборони Наталії Калмикової, у лавах Збройних сил України служать понад 67 000 жінок. Із них 19 000 – цивільні співробітниці, інші є військовослужбовицями. 

 

НАТОвійськовозобов'язанівійна в Україніросія окупанти

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