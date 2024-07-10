НАТО виділило понад $7 млн для жінок у ЗСУ
10 липня 2024, 10:07
Фото: unian.ua
На ці кошти закуплять понад 10 тисяч уніформ, взуття та іншого необхідного спорядження.
Країни НАТО нададуть понад $7 млн доларів для підтримки жінок у ЗСУ.
Про це на прийомі після круглого столу НАТО "Жінки, мир, безпека" заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, передає Міноборони України.
"Сьогодні ми робимо крок, щоб забезпечити українських військовослужбовиць необхідним спорядженням. Країни-члени НАТО виділять понад 7 мільйонів доларів США для цієї мети", – сказав представник Білого дому.
Зазначається, що перемовини з НАТО щодо додаткового фінансування велися з 2023 року. У березні 2024 року заступниця міністра оборони Наталія Калмикова зустрілася зі спеціальною представницею НАТО Ірен Фелін та головою представництва НАТО в Україні Карен МакТір. Сторони домовилися про консультації та взаємодопомогу у впровадженні принципів гендерної рівності у Силах безпеки та оборони України.
Нагадаємо, що станом на початок червня через мобільний застосунок "Резерв+" 1 371 000 українців оновили свої дані. Серед них було 190 тис. жінок.
До слова, за даними заступниці міністра оборони Наталії Калмикової, у лавах Збройних сил України служать понад 67 000 жінок. Із них 19 000 – цивільні співробітниці, інші є військовослужбовицями.