НАТО виділило понад $7 млн для жінок у ЗСУ

На ці кошти закуплять понад 10 тисяч уніформ, взуття та іншого необхідного спорядження.

Країни НАТО нададуть понад $7 млн доларів для підтримки жінок у ЗСУ.

Про це на прийомі після круглого столу НАТО "Жінки, мир, безпека" заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, передає Міноборони України.

"Сьогодні ми робимо крок, щоб забезпечити українських військовослужбовиць необхідним спорядженням. Країни-члени НАТО виділять понад 7 мільйонів доларів США для цієї мети", – сказав представник Білого дому.

Зазначається, що перемовини з НАТО щодо додаткового фінансування велися з 2023 року. У березні 2024 року заступниця міністра оборони Наталія Калмикова зустрілася зі спеціальною представницею НАТО Ірен Фелін та головою представництва НАТО в Україні Карен МакТір. Сторони домовилися про консультації та взаємодопомогу у впровадженні принципів гендерної рівності у Силах безпеки та оборони України.