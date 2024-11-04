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ПОЛІТИКА

НАТО використовує інновації для протидії росії – The Times

04 листопада 2024, 16:07
НАТО використовує інновації для протидії росії – The Times
Мета НАТО - технологічно випередити можливих супротивників, включно з росією, і підвищити взаємодію військ різних країн.

У Латвії, недалеко від військової бази Адажі, відбулися масштабні навчання НАТО, на яких демонстрували передові технології, включно з роботизованими системами, керованими мережею 5G з різних точок Європи.

Про це повідомляє The Times.

Під час цих випробувань, названих "Цифрова магістраль", було представлено роботизований апарат, здатний автономно сканувати поле бою в пошуках противника. Керували ним іспанські військові, які перебували за 2000 миль від місця навчань, що стало можливим завдяки мережам 5G. Мета НАТО - технологічно випередити можливих супротивників, включно з росією, і підвищити взаємодію військ різних країн.

Міністр оборони Латвії Андріс Спрудс зазначив, що НАТО прагне координувати роботу різних систем, включно з наземними роботами і безпілотними літальними апаратами, що особливо важливо у світлі сучасних загроз.

У навчаннях брали участь і представники Естонії. Прем'єр-міністр країни Крістен Міхал заявив, що майбутнє сучасної війни формується в Україні, і для протидії росії необхідно підтримувати технологічну перевагу. Він наголосив, що НАТО має встановлювати амбітні цілі, а колишні заходи щодо посилення оборони були недостатніми.

Також було представлено розробку латвійської компанії Origin Robotics - безпілотну систему високоточної зброї Beak, прозвану "літаючим Javelin". Цей безпілотник повертається на базу після виконання завдання, що робить його більш економічним порівняно з традиційними ударними апаратами.

Під час навчань використовувалися безпілотні системи для евакуації поранених солдатів і патрулювання узбережжя. Водночас НАТО стикається з викликами в політичній сфері: можливе повернення Дональда Трампа до Білого дому викликає побоювання у європейських союзників через його критику допомоги Україні та погрози вийти з альянсу, якщо європейські країни не збільшать оборонні витрати.

Прем'єр-міністр Латвії Евіка Сіліна зазначила, що Європа з нетерпінням чекає результатів виборів у США, оскільки невизначеність створює нестабільну ситуацію в умовах конфлікту в Україні.

НАТОінноваціївійна в Україніросія загроза

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