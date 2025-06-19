НАТО випробувало нові системи для захисту України від російських КАБів

Як заявили у пресслужбі НАТО, випробування показали доцільність багаторівневого підходу у протидії КАБам.

Партнери України з країн НАТО провели випробування новвої технології протидії російським керованим авіабомбам. За оптимістичного сценарію, вже до кінця 2025 року ЗСУ зможуть нейтралізувати проблему КАБів.

Про це пише Defense Express.

В межах нового проєкту НАТО Innovation Challenge три стартапи (Alta Ares, Atreyd та Tytan) запропонували свої рішення для багатошарової системи ППО, здатної боротися з усіма видами повітряних загроз, включно з дронами і КАБами.

Низка запропонованих засобів пройшли випробування у складних умовах на полігоні. Протягом кількох днів експерти оцінювали системи виявлення цілей та керування вогнем проти імітованих і реальних цілей.

Так, стартап Alta Ares показав систему виявлення, ідентифікації та прогнозування траєкторії польоту керованих авіабомб. Інші два учасники, Atreyd та Tytan, представили рішення, які базуються на використанні зенітних дронів. Причому Tytan запропонував використовувати рій БПЛА-камікадзе, який мав сформувати "стіну дронів".

Як заявили у пресслужбі НАТО, випробування показали доцільність багаторівневого підходу у протидії КАБам. Учасникам вказали на певні аспекти, які вони мають покращити протягом наступних тижнів і місяців до наступних випробувань. Однак частина рішень вже готова до впровадження, тож українська делегація, яка спостерігала за випробуваннями, очікує розгортання перших елементів нової системи ППО вже до кінця поточного року.

"Можливість протистояти КАБам врятує більше життів українських військових, а також підвищить ефективність оборонних укріплень. Відповідно рішення для цієї проблеми потрібні вже "на вчора". Іншим критичним питанням, яке піднялося сьогодні, є протидія дронам-камікадзе на оптоволокні. Відповідно в рамках наступного Innovation Challenge НАТО шукатиме засоби для боротьби з ними і вже навіть проводяться випробування", – пише Defense Express.