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НАТО виведе на масштабні навчання 40 тисяч військових через загрозу рф

06 жовтня 2023, 15:33
НАТО виведе на масштабні навчання 40 тисяч військових через загрозу рф
військова техніка США НАТО
Навчання передбачають оборону південно-західної ділянки кордону Польщі з білоруссю.

У 2024 році країни НАТО планують провести масштабні навчання Steadfast Defender, які передбачають відпрацювання оборони східних членів альянсу від можливого вторгнення росії. Ключовими напрямками стануть Сувальський коридор і Брестські ворота.

Про це заявив голова військового комітету НАТО адмірал Роб Бавер в інтерв’ю PAP.

Навчання Steadfast Defender пов’язані зі зміною планів оборони членів Альянсу після цьогорічного саміту НАТО в Вільнюсі, пояснив він.

"Нові плани включають серед іншого оборону Сувальського коридору і Брестських воріт від можливої атаки росії. Якби дійшло до вторгнення, ми знали б про нього задовго до фактичної атаки", — сказав очільник військового комітету НАТО.

В рамках майбутніх навчань візьмуть участь до 40 тисяч військових, що буде одним із найбільших таких заходів із часів холодної війни, додав Бавер.

За легендою навчань НАТО відбиває напад коаліції країн на одну з країн-членів Альянсу. Коаліцію нападників назвали Ocassus, провідну роль в якій посідає росія.

 

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