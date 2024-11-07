НАТО, ймовірно, переживе Трампа, але за певну ціну – Bloomberg

Для НАТО може настати складний період, оскільки європейським союзникам доведеться пристосовуватися до скептицизму нової адміністрації США.

Після того як Дональд Трамп виграв президентські вибори, європейців найбільше турбує одне питання: чи вийде президент Трамп з НАТО? Це питання варте уваги, хоча очікується, що навряд чи він просто вийде з такого поважного Альянсу.

Про це пише Джеймс Ставрідіс, оглядач Bloomberg Opinion.

Протягом багатьох років лунало багато закликів до розпуску Організації Північноатлантичного договору, а також майже постійне розчарування нерівномірним розподілом оборонних витрат між її членами. Але європейці так і не наблизилися до мети витрачати 2% валового внутрішнього продукту на свої збройні сили, попри невблаганні вимоги, пов'язані з Афганістаном, Іраком, глобальним тероризмом, піратством біля берегів Африки й частими кібератаками з боку росії.

Президент Трамп під час свого першого терміну чітко заявив, що Європа повинна витрачати більше на власну оборону. Його послання отримало певний резонанс, і рівень витрат на оборону почав зростати. Тоді в справу втрутився владімір путін. Коли більше двох років тому європейці побачили російські танки, що рухаються в Україну, це викликало в пам'яті старі примари — Друга світова війна, Будапешт 1956 року, Прага 1968 року.

"Тому витрати на оборону значно зросли, причому більшість з 32 членів Альянсу виділили понад 2% від запланованого рівня. Деякі з них, такі як Польща, витрачають на оборону більше від ВВП, ніж Сполучені Штати", — пише оглядач.

Але цього, мабуть, буде не достатньо, щоб задовольнити команду Трампа. Очікується, що однією з перших вимог Вашингтона після інавгурації буде збільшення європейських (і канадських) витрат на оборону щонайменше до 2,5% ВВП, а можливо, і до 3%.

"Якщо адміністрація Трампа наполягатиме на значно вищих внесках, це може призвести або до розпаду Альянсу, або спровокувати достатній європейський опір, щоб спонукати США до фактичного виходу з нього. Це можливо, але малоймовірно", — додає Ставрідіс.