НАТО забороняє TikTok на пристроях – CNN

За словами чиновників НАТО, сьогодні співробітникам альянсу розіслали повідомлення з оголошенням про заборону.

НАТО офіційно заборонила співробітникам завантажувати додаток TikTok на свої пристрої, надані Північноатлантичним альянсом, посилаючись на міркування безпеки.

Про це повідомляє CNN.

За словами чиновників НАТО, сьогодні співробітникам альянсу розіслали повідомлення з оголошенням про заборону. Повідомлення зробило заборону офіційною, але TikTok і раніше не можна було використовувати на пристроях, виданих НАТО, за словами чиновників, через внутрішні технічні обмеження.

"Кібербезпека є головним пріоритетом для НАТО. НАТО висуває жорсткі вимоги до визначення додатків для використання в службових цілях. TikTok недоступний на пристроях НАТО", - заявив високопоставлений представник НАТО.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що американські законодавці збирають підписи, щоб надати президенту США Джо Байдену повноваження заборонити TikTok у США.