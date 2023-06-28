НАТО захищатиме союзників від росії та білорусі – Столтенберг

росії та білорусі направили сигнал про те, що "НАТО існує для захисту кожного союзника, кожного сантиметра території Альянсу".

Про це повідомляє CNN.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг на спільній пресконференції з лідерами семи країн Альянсу заявив, що до москви і мінська було направлено чіткий сигнал про те, що "НАТО існує для захисту кожного союзника, кожного сантиметра території Альянсу".

Столтенберг зазначив, що події, пов'язані з повстанням найманців засновника ПВК "Вагнер" Євгєнія Прігожина, є "внутрішньою справою росії".

Представники країн НАТО на конференції, відповідаючи на запитання журналістів про можливі проблеми безпеки, які можуть виникнути у зв'язку з перекиданням до білорусі "вагнерівців", зазначили, що наразі рано робити якісь остаточні висновки.