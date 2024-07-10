НАТО захистить від Трампа допомогу Україні – BILD

Країни НАТО думають над варіантами, як захистити допомогу Києву на випадок, якщо до влади у США прийде Дональд Трамп.

На тлі можливого президентства Дональда Трампа, партнери України в НАТО намагаються убезпечити військову допомогу альянсу від потенційного впливу на неї цього політика.

Нагадаємо, він неодноразово заявляв, що закінчить війну між рф і Україною "за 24 години". Це може означати, що він змусить Україну відмовитися від анексованого Криму та частини інших окупованих територій. В іншому разі країна більше не отримає ні зброї, ні допомоги від США.

Військовий експерт Густав Грессель із берлінського аналітичного центру "Європейська рада з міжнародних відносин", пояснив, що командування у Вісбадені, яке очолює США, з листопада 2022 року координує постачання зброї в Україну. А 14 червня генсекретар НАТО Єнс Столтенберг оголосив, що альянс відкриє штаб-квартиру для міжнародної координації поставок зброї в Україну.