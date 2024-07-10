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НАТО захистить від Трампа допомогу Україні – BILD

10 липня 2024, 14:07
НАТО захистить від Трампа допомогу Україні – BILD
Країни НАТО думають над варіантами, як захистити допомогу Києву на випадок, якщо до влади у США прийде Дональд Трамп.
На тлі можливого президентства Дональда Трампа, партнери України в НАТО намагаються убезпечити військову допомогу альянсу від потенційного впливу на неї цього політика.
 
Про це пише BILD.
 
Нагадаємо, він неодноразово заявляв, що закінчить війну між рф і Україною "за 24 години". Це може означати, що він змусить Україну відмовитися від анексованого Криму та частини інших окупованих територій. В іншому разі країна більше не отримає ні зброї, ні допомоги від США.
 
Військовий експерт Густав Грессель із берлінського аналітичного центру "Європейська рада з міжнародних відносин", пояснив, що командування у Вісбадені, яке очолює США, з листопада 2022 року координує постачання зброї в Україну. А 14 червня генсекретар НАТО Єнс Столтенберг оголосив, що альянс відкриє штаб-квартиру для міжнародної координації поставок зброї в Україну.
 
"Досі країни-члени НАТО і промисловість добровільно інформували очолюване США командування про поставки. Тепер це стане більш обов'язковим та інституціоналізованим у рамках НАТО", - пояснив Грессель.
 
За його словами, військова допомога Україні з боку НАТО "має бути захищена від Трампа, тому що, якщо він стане біля керма, то може в будь-який момент закрити американське командування одним розчерком пера".
 
"Один указ - і його більше немає. Але щоб закрити натовське командування, потрібне рішення альянсу, а його так просто не отримаєш", - розповіли нюанси ситуації Грессель.
 
Джерело видання в НАТО повідомило, що якщо Трамп скасує підтримку України, то альянс замінить у Вісбадені американських генералів на французьких, німецьких або британських і продовжить діяти, як раніше".

 

НАТОДональд Трампвійна в Україніросія окупанти

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