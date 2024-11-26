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НАТО закликає надати Києву потужні ракети

26 листопада 2024, 11:11
НАТО закликає надати Києву потужні ракети
Україна НАТО
Відповідне рішення було прийняте напередодні.

Парламентська асамблея Альянсу ухвалила резолюцію, окремим пунктом у якій закликала членів НАТО надати Україні ракети середньої дальності. 

Про це йдеться в офіційному документі

Відповідне рішення було прийняте напередодні членами НАТО.

В документі є заклик до урядів і парламентів країн-членів НАТО до:

  • посилення санкцій проти Росії та Північній Кореї;

  • надання Україні всіх засобів, необхідних для самозахисту та стримування подальшої агресії, включно з ракетами середньої дальності.

Голова постійної делегації Верховної Ради в Парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернєв додав, що мова йде про ракети з дальністю 1000-5500 км, які здатні завдавати ударів на стратегічну глибину рф. 

Чернєв навів американські ракети Tomahawk.

"Українській делегації вдалося переконати західних колег підтримати мою пропозицію і включити цей пункт до резолюції чергової сесії Асамблеї. Це рішення – перший крок, який створює юридичне підґрунтя та дає підстави урядам країн-членів НАТО прийняти відповідне рішення", – сказав Чернєв.

За його словами, на минулій сесії Парламентська асамблея НАТО за ініціативи української делегації закликала надати нашій державі дозвіл бити вглиб рф і тим самим підняла це питання на політичний рівень.

"Сподіваємося на позитивне рішення і цього разу", – констатував український політик.

 
НАТОпідтримка України

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