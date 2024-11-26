НАТО закликає надати Києву потужні ракети
Парламентська асамблея Альянсу ухвалила резолюцію, окремим пунктом у якій закликала членів НАТО надати Україні ракети середньої дальності.
Про це йдеться в офіційному документі.
Відповідне рішення було прийняте напередодні членами НАТО.
В документі є заклик до урядів і парламентів країн-членів НАТО до:
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посилення санкцій проти Росії та Північній Кореї;
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надання Україні всіх засобів, необхідних для самозахисту та стримування подальшої агресії, включно з ракетами середньої дальності.
Голова постійної делегації Верховної Ради в Парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернєв додав, що мова йде про ракети з дальністю 1000-5500 км, які здатні завдавати ударів на стратегічну глибину рф.
Чернєв навів американські ракети Tomahawk.
"Українській делегації вдалося переконати західних колег підтримати мою пропозицію і включити цей пункт до резолюції чергової сесії Асамблеї. Це рішення – перший крок, який створює юридичне підґрунтя та дає підстави урядам країн-членів НАТО прийняти відповідне рішення", – сказав Чернєв.
За його словами, на минулій сесії Парламентська асамблея НАТО за ініціативи української делегації закликала надати нашій державі дозвіл бити вглиб рф і тим самим підняла це питання на політичний рівень.
"Сподіваємося на позитивне рішення і цього разу", – констатував український політик.