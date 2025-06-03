НАТО закликає Європу посилити ППО на тлі загрози з боку росії

Збільшення обсягів озброєння є частиною ширших планів щодо підвищення оборонних витрат у межах Альянсу.

НАТО просить європейські країни-члени Альянсу наростити потенціал наземної протиповітряної оборони в п'ять разів, намагаючись заповнити критичну прогалину на тлі загрози з боку росії.

Про це пише Bloomberg.

Це питання планують обговорити в четвер, 5 червня, на зустрічі міністрів оборони країн НАТО в Брюсселі. В агентстві додали, що мова йде про загальну мету для європейських членів Альянсу, водночас рівень внеску кожної країни може відрізнятися. Точні терміни реалізації цієї ініціативи наразі не визначено.

Цього тижня міністри вже мають схвалити одне з найамбітніших рішень щодо збільшення запасів озброєнь з часів Холодної війни — в межах зусиль Європи та Канади щодо переозброєння і зменшення залежності від оборонних систем США. Зустріч у Брюсселі стане підготовчим етапом до саміту лідерів НАТО, запланованого на 24–25 червня в Гаазі.

За ініціативою президента США Дональда Трампа країни НАТО починають об’єднуватися навколо цілі витрачати 5% від ВВП: 3,5% — на базову оборону, ще 1,5% — на суміжні сфери, зокрема інфраструктуру, кіберзахист і цивільну готовність.

"Ми не у стані війни, але й не у мирі. Ми повинні й надалі зміцнювати стримування й оборону, а це означає перехід до повної бойової готовності", — заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

За словами високопоставленого європейського військового, члени НАТО гостро потребують посиленого розвитку наземних систем ППО, які здатні протистояти дедалі складнішим загрозам — від дронів до ракет і винищувачів. За останні 30 років Альянс скоротив такі системи, оскільки зосередився на загрозах за межами зони своєї відповідальності часів Холодної війни — на Близькому Сході та в Північній Африці.

Зокрема канцлер Німеччини Фрідріх Мерц має намір пришвидшити зростання оборонного бюджету країни та виділити мільярди євро на додаткові системи ППО. До цього також увійде розширення ініціативи European Sky Shield, яку започаткував попередник Мерца — Олаф Шольц. Цей проєкт, що має підтримку НАТО, спрямований на створення європейської системи протиповітряної оборони наземного базування, здатної збивати балістичні ракети.