Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

НАТО закликає Європу посилити ППО на тлі загрози з боку росії

03 червня 2025, 18:48
НАТО закликає Європу посилити ППО на тлі загрози з боку росії
Фото: РБК-Україна
Збільшення обсягів озброєння є частиною ширших планів щодо підвищення оборонних витрат у межах Альянсу.

НАТО просить європейські країни-члени Альянсу наростити потенціал наземної протиповітряної оборони в п'ять разів, намагаючись заповнити критичну прогалину на тлі загрози з боку росії.

Про це пише Bloomberg.

Це питання планують обговорити в четвер, 5 червня, на зустрічі міністрів оборони країн НАТО в Брюсселі. В агентстві додали, що мова йде про загальну мету для європейських членів Альянсу, водночас рівень внеску кожної країни може відрізнятися. Точні терміни реалізації цієї ініціативи наразі не визначено.

Цього тижня міністри вже мають схвалити одне з найамбітніших рішень щодо збільшення запасів озброєнь з часів Холодної війни — в межах зусиль Європи та Канади щодо переозброєння і зменшення залежності від оборонних систем США. Зустріч у Брюсселі стане підготовчим етапом до саміту лідерів НАТО, запланованого на 24–25 червня в Гаазі.

За ініціативою президента США Дональда Трампа країни НАТО починають об’єднуватися навколо цілі витрачати 5% від ВВП: 3,5% — на базову оборону, ще 1,5% — на суміжні сфери, зокрема інфраструктуру, кіберзахист і цивільну готовність.

"Ми не у стані війни, але й не у мирі. Ми повинні й надалі зміцнювати стримування й оборону, а це означає перехід до повної бойової готовності", — заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте. 

За словами високопоставленого європейського військового, члени НАТО гостро потребують посиленого розвитку наземних систем ППО, які здатні протистояти дедалі складнішим загрозам — від дронів до ракет і винищувачів. За останні 30 років Альянс скоротив такі системи, оскільки зосередився на загрозах за межами зони своєї відповідальності часів Холодної війни — на Близькому Сході та в Північній Африці.

Зокрема канцлер Німеччини Фрідріх Мерц має намір пришвидшити зростання оборонного бюджету країни та виділити мільярди євро на додаткові системи ППО. До цього також увійде розширення ініціативи European Sky Shield, яку започаткував попередник Мерца — Олаф Шольц. Цей проєкт, що має підтримку НАТО, спрямований на створення європейської системи протиповітряної оборони наземного базування, здатної збивати балістичні ракети.

війнаНАТОППОросія загроза

Останні матеріали

Картковий будиночок. Україна б'є росію – Едвард Лукас
Політика
Картковий будиночок. Україна б'є росію – Едвард Лукас
Переклад iPress – 03 червня 2025, 15:11
росіяни продовжують тиснути. Але просування незначні – Дональд Гілл
Cуспільство
росіяни продовжують тиснути. Але просування незначні – Дональд Гілл
Переклад iPress – 03 червня 2025, 13:03
Операція
Cуспільство
Операція "Павутина" та її вплив на пподальший перебіг війни. Видовищно, але… – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 03 червня 2025, 00:23
Анатомія перемоги. Ключове у стратегії Кароля Навроцького – Onet
Політика
Анатомія перемоги. Ключове у стратегії Кароля Навроцького – Onet
02 червня 2025, 16:34
Українці продовжують дивувати. Західні експерти, військові та політики про найуспішнішу військову операцію
Cуспільство
Українці продовжують дивувати. Західні експерти, військові та політики про найуспішнішу військову операцію "Павутина"
Переклад iPress – 02 червня 2025, 12:34
Трамп продовжує захищати путіна. Тим часом росіяни продовжили літній наступ – Філліпс О'Брайен
Політика
Трамп продовжує захищати путіна. Тим часом росіяни продовжили літній наступ – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 02 червня 2025, 04:39
Висока ціна боягузтва та цинізму Заходу. Зрада України переслідуватиме тих, хто міг забезпечити Перемогу – Едвард Лукас
Політика
Висока ціна боягузтва та цинізму Заходу. Зрада України переслідуватиме тих, хто міг забезпечити Перемогу – Едвард Лукас
Переклад iPress – 30 травня 2025, 16:01
Президентські вибори загрожуюче поляризували поляків. Скелети в шафі Навроцького не зможуть зашкодити його кампанії – Politico
Політика
Президентські вибори загрожуюче поляризували поляків. Скелети в шафі Навроцького не зможуть зашкодити його кампанії – Politico
Переклад iPress – 30 травня 2025, 11:59
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється