НАТО замінить свій застарілий парк літаків-розвідників системи AWACS на модифіковані Boeing 737

Контракт на закупівлю літаків стане одним з найдорожчих для Альянсу.

НАТО замінить свій застарілий парк літаків-розвідників системи AWACS, які перебувають на озброєнні з часів холодної війни в 1980-х роках, модифікованою версією комерційного літака Boeing 737.

Про це повідомляє НАТО .

Завдяки радару, що обертається, модифіковані літаки Boeing 737 можуть виявляти літаки на відстані більше 400 кілометрів. За даними НАТО, ці літаки у версії E-7 Wedgetail здатні контролювати територію площею близько 300 тисяч кв. км, територію розміром із Польщею, а також виявляти наземні цілі та кораблі.

Щоб замінити старі літаки AWACS, НАТО планує купити шість літаків Boeing E-7 A Wedgetail, при цьому контракт буде підписаний у 2024 році, а перший літак буде готовий до бойової експлуатації до 2031 року.

"Літаки спостереження та управління мають вирішальне значення для колективної оборони НАТО, і я вітаю готовність союзників інвестувати у висококласні можливості", - заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

НАТО експлуатує парк літаків далекого радіолокаційного виявлення та управління (ДРЛО) E-3A з 1980-х років. Базуючись на авіабазі Гайленкірхен у Німеччині, системи AWACS брали участь у всіх великих операціях НАТО, включаючи боротьбу з ІДІЛ, а також на східному фланзі НАТО після вторгнення Росії до України.

Очікується, що E-7 матиме свою основну базу в Гайленкірхені та зможе діяти з кількох передових баз по всій Європі. Wedgetail стане частиною майбутнього проекту спостереження та контролю Альянсу, в рамках якого з середини 2030-х років будуть впроваджені системи спостереження НАТО наступного покоління.

Альянс не уточнив, чому він вирішив замінити свій парк із 14 літаків ДРЛО лише шістьма літаками Wedgetail, але заявив, що нові літаки матимуть кращі можливості та будуть дорожчими, ніж їхні попередники.

Зазначимо, що через російську агресію проти України НАТО посилило свою повітряну присутність у східній частині Альянсу за допомогою винищувачів, літаків спостереження та танкерів.

З лютого 2022 року літаки AWACS здійснили сотні польотів над Східною Європою для спостереження за російськими військовими літаками.