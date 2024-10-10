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ПОЛІТИКА

НАТО запускає щорічні ядерні навчання для посилення стримування росії

10 жовтня 2024, 15:13
НАТО запускає щорічні ядерні навчання для посилення стримування росії
Навчання триватимуть протягом близько двох тижнів.

В понеділок, 14 жовтня, НАТО розпочне щорічні ядерні навчання Steadfast Noon. Вони проходитимуть в Бельгії, Нідерландах й не тільки. 

Про це повідомив генеральний секретар НАТО Марк Рютте, якого цитує Reuters.

"У непевному світі життєво важливо, щоб ми випробовували нашу оборону і зміцнювали її, щоб наші супротивники знали, що НАТО готова і здатна відповісти на будь-яку загрозу... Усі навчання будуть особливо зосереджені на Великій Британії, Північному морі, а також Бельгії та Нідерландах", - заявив Рютте. 

Він додав, що навчання не передбачатимуть використання бойової зброї, втім, близько 2 тисяч військових, які братимуть участь у Steadfast Noon, імітуватимуть місії, в яких літаки нестимуть американські ядерні боєголовки. 

Навчання триватимуть протягом близько двох тижнів. 

Тим часом офіційні представники НАТО зауважили, що навчання не є відповіддю на нещодавні заяви росії. За словами помічника генерального секретаря НАТО з питань оборонної політики й планування Ангуса Лапслі, Steadfast Noon є важливим для демонстрації ядерних сил Альянсу та стримування будь-якої загрози. 

"Ми прагнемо стримувати будь-якого супротивника, і передусім росію, в кілька різних способів, в тому числі за допомогою звичайних засобів стримування", - пояснив Лапслі журналістам. 

Від початку повномасштабної війни ядерні погрози з боку рф, а також білорусі стали особливо виразними. кремль намагається залякати Захід, акцентуючи увагу на своїх стратегічних ядерних можливостях, особливо у світлі посилення військової підтримки України з боку західних держав.

війнаНАТОнавчанняМарк Рюттеросія загроза

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